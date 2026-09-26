きょう26日、三重県津市で高校生12人が乗ったマイクロバスが、鉄道の高架橋の「高さ制限バー」にぶつかり6人が重軽傷を負いました。

【写真を見る】高校生を乗せたマイクロバスが鉄道高架橋の「高さ制限バー」にぶつかり6人が重軽傷 三重県立白山高校の野球部員 練習試合で滋賀県に向かう途中で事故

警察によりますと、きょう26日午前7時50分ごろ、津市白山町で、三重県立白山高校の野球部員12人が乗ったマイクロバスが、JR名松線の高架橋の手前に設けられた、高さ制限を示す金属製のバーにぶつかりました。

この事故で、部員のうち3人が重傷、3人が軽傷を負いました。マイクロバスを運転していた45歳の男性教員にけがはありませんでした。野球部員らは、練習試合で滋賀県に向かうため、きのう高校を出発した直後に事故にあったということです。

マイクロバスの車高は約2．6メートルで、現場は2メートルの高さ制限がありました。運転していた男性教員は「普段よく通る道だった」と話しているということで、警察が事故の原因を詳しく調べています。