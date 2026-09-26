「本当に賢明な補強だった」“４－15”をマーク！鈴木彩艶、ビラ地元メディアの新戦力採点でなんと９点評価！「エクセレントだ」
チームの成績はともかく、個人としてこれ以上の船出はないだろう。
夏にアストン・ビラへ移籍した鈴木彩艶は、１年目のプレミアリーグで上々のスタートを切った。高精度のキックを駆使したビルドアップへの関与は大きな賛辞を集めている。前節トッテナム戦では、数々のピンチをファインセーブでしのぎ、初勝利への貢献が称賛された。
大幅なスカッド再編があったアストン・ビラは、ここまで１勝１分け３敗の16位と出だしで苦しんでいる。だが、第２節アーセナル戦でデビューして以降、鈴木の株は右肩上がりだ。
専門サイト『AstonVillaNews』は９月22日、今シーズンの新戦力のここまでを採点。鈴木には９点と高い評価をつけている。
「スズキは５年契約を結び、エミリアーノ・マルティネスの長期的な後継者となったが、彼はすでに本当に賢明な補強だったと思われている」
同メディアは「アストン・ビラはシーズン序盤に苦しんだかもしれない。だが、スズキはゴールマウスでエクセレントだった。いくつかビッグセーブを見せ、卓越した配球を披露している。プレミアリーグでわずか４試合ながら、すでに15セーブを記録しており、得点阻止は0.63点だ」と賛辞を続けた。
世界最高峰の舞台で、圧巻のパフォーマンスだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】驚異の高精度キックを連発！鈴木彩艶のフィード集
夏にアストン・ビラへ移籍した鈴木彩艶は、１年目のプレミアリーグで上々のスタートを切った。高精度のキックを駆使したビルドアップへの関与は大きな賛辞を集めている。前節トッテナム戦では、数々のピンチをファインセーブでしのぎ、初勝利への貢献が称賛された。
大幅なスカッド再編があったアストン・ビラは、ここまで１勝１分け３敗の16位と出だしで苦しんでいる。だが、第２節アーセナル戦でデビューして以降、鈴木の株は右肩上がりだ。
「スズキは５年契約を結び、エミリアーノ・マルティネスの長期的な後継者となったが、彼はすでに本当に賢明な補強だったと思われている」
同メディアは「アストン・ビラはシーズン序盤に苦しんだかもしれない。だが、スズキはゴールマウスでエクセレントだった。いくつかビッグセーブを見せ、卓越した配球を披露している。プレミアリーグでわずか４試合ながら、すでに15セーブを記録しており、得点阻止は0.63点だ」と賛辞を続けた。
世界最高峰の舞台で、圧巻のパフォーマンスだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】驚異の高精度キックを連発！鈴木彩艶のフィード集