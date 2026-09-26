長女は元夫からのDV被害を警察に相談　事件前日には避難指導　“強い殺意”か、女性に十数カ所の傷　公開手配で行方追う　群馬・太田市女性殺害

群馬県太田市の住宅で52歳の女性が殺害された事件で、長男を切りつけた容疑で公開手配された、女性の長女の元夫についてDV被害の相談が警察に寄せられていたことが分かった。

栃木県佐野市の三原理稀容疑者（30）は25日、太田市市場町の住宅で手塚由佳さん（52）の長男（26）の後頭部を刃物で切りつけるなどして殺害しようとした疑いがもたれていて、手塚さんの殺害についても、関与したとみられている。

警察によると、三原容疑者は手塚さんの長女の元夫で、2026年6月に長女が三原容疑者からのDVの被害について相談し、警察は三原容疑者に対し口頭指導を行い、事件前日には、現場の住宅で暮らす長女に、容疑者に知られていない場所に避難するよう指導したということだ。

また、栃木県警にも長女から相談が寄せられていた。

亡くなった手塚さんには十数カ所の傷があり、強い殺意があったとみられ、警察は、三原容疑者の行方を追っている。

情報提供先：

太田警察署（0276－33－0110）

（「Live News days」9月26日放送より）