テイラー・スウィフトが、アルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」に新曲を加えた拡張版「The Life of a Showgirl: The Encore」を、9月25日に各種ストリーミングサービスで配信すると発表した。新たに収録されるのは「Patient Zero」「Cleveland!」「Pink Clouding」「Babylon」の4曲。



【写真】まるでハリウッド映画のワンシーン「Patient Zero」のMV

テイラーはインスタグラムにジャケット写真を投稿し、次のようにつづっている。「1年くらい前、みんなは本当に信じられないようなことをしてくれた。私の想像をはるかに超えることを…。『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』に、アルバム史上最大の初週記録をもたらしてくれの。そのお祝いに、このアルバムを一緒に作ったマックスとシェルバックとスウェーデンへ旅行したの。本当はただ、この瞬間を振り返って、自分たちがどれほど感謝しているかをかみしめたかっただけ。でもそこにスタジオがあって、私たちは何かを感じたときにいつもすることをしちゃった」とつづった。



続けて「そう、もっと曲を書いたの。気に入ってもらえたらうれしいな。だってこの曲たちは、私たちが作ったアルバムにみんなが注いでくれた熱狂と祝福への、純粋な感謝から生まれたものだから」と勢いで新曲を制作したことを明かした。「新曲4曲を収録した『TheLife of a Showgirl: The Encore』は金曜日に配信されて、今すぐ予約とプリセーブができるわ」とアピールした。



テイラーは、この企画の全容を明かす数時間前に、「Patient Zero」のリリースをすでに発表していた。同曲のMVでは俳優コリン・ファレル、ダコタ・ジョンソンと共演していることも伝えている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）