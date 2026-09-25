◇MLB カブス2-1マーリンズ(日本時間25日、リグリー・フィールド)

この試合に勝利しポストシーズン(PS)進出を確定させたカブス。試合後にはチームをけん引し、大谷翔平選手以来の「40-40」を達成したピート・クローアームストロング選手が試合後に会見で心境を語りました。

この日、ピート・クローアームストロング選手は1番センターで先発出場し、初回の第1打席で四球を選び出塁。すると2番・鈴木誠也選手が打席に立ったその初球で盗塁を成功。今季40本塁打40盗塁、「40-40」を達成しました。2024年の大谷選手以来の偉業達成となりました。

試合後、会見に登壇したピート・クローアームストロング選手。まずはチームがPS進出を確定させたことについて「この数日間、シリーズの始まり方を考えると、結果に対して少しフラストレーションを感じていました。特に初戦は、本当に手痛い一撃を食らったような気分でした。でも、今日のように似たような展開の試合を戦ってみると、今ここにいられることに感謝しています。プレーオフにどうやって進出したかは重要ではなく、これからも学び続けていきます。重要なのは、ここ(この位置)にいるという事実、そしてさらに野球を続け、勝利を重ねるチャンスを自分たちで掴み取ったということです。今日は素晴らしい日なんです。完璧な形とは言えないかもしれませんが、間違いなくやり遂げました。今年は本当にあらゆる面で懸命に戦ってきました。だからこそ、こうして達成できたことは素晴らしいことです」と語りした。