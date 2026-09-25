なぜ日本はウルグアイ相手にテンポ良く前進できた？ 佐野航大が明かした鈴木唯人との約束「自由に動けるなというのは感じる」
日本代表MF佐野航大が、鈴木唯人との試合前のやり取りを明かした。
日本代表は９月24日、国際親善試合でウルグアイ代表とキューアンドエースタジアムみやぎで対戦。３－１で勝利を飾った。
この一戦でボランチの一角として先発した佐野航。序盤から周囲と好連係を見せ、日本の攻撃を組み立てた。そのなかでポイントのひとつとなったのが、シャドーを務めた鈴木唯との立ち位置だった。
佐野によれば、試合前から２人で動き方について話し合っていたという。
「試合前に唯人くんと、自由に出入りして、ボールをもらえなかったら落ちてきてもいいし、もらえるようだったら高い位置にいてくださいというふうに伝えた」
実際に試合では、鈴木唯が低い位置まで下りてボールを受ける場面も見られた。そうした際の対応についても、佐野航は「１個落ちるようになったら俺がアンカー行くねという話もした」と説明する。
決められた立ち位置に固執するのではなく、互いの位置を見ながら柔軟に入れ替わる。その感触は良かったようで、「人がいる分、自由に動けるなというのは感じるし、もっとできるなとは思ってます」とさらなる手応えも口にした。
前半の日本は選手同士の距離感も良く、テンポの良いパスワークから攻撃を展開。佐野自身も「みんながいるべき位置に立っていたから、ワンタッチで崩せたりとか、ビルドアップで前進できた」と振り返っている。
試合前からイメージを共有し、ピッチ上でも流動的にポジションを変えた２人。新たな組み合わせが、日本代表の攻撃にさらなる選択肢をもたらしそうだ。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
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日本代表は９月24日、国際親善試合でウルグアイ代表とキューアンドエースタジアムみやぎで対戦。３－１で勝利を飾った。
この一戦でボランチの一角として先発した佐野航。序盤から周囲と好連係を見せ、日本の攻撃を組み立てた。そのなかでポイントのひとつとなったのが、シャドーを務めた鈴木唯との立ち位置だった。
佐野によれば、試合前から２人で動き方について話し合っていたという。
実際に試合では、鈴木唯が低い位置まで下りてボールを受ける場面も見られた。そうした際の対応についても、佐野航は「１個落ちるようになったら俺がアンカー行くねという話もした」と説明する。
決められた立ち位置に固執するのではなく、互いの位置を見ながら柔軟に入れ替わる。その感触は良かったようで、「人がいる分、自由に動けるなというのは感じるし、もっとできるなとは思ってます」とさらなる手応えも口にした。
前半の日本は選手同士の距離感も良く、テンポの良いパスワークから攻撃を展開。佐野自身も「みんながいるべき位置に立っていたから、ワンタッチで崩せたりとか、ビルドアップで前進できた」と振り返っている。
試合前からイメージを共有し、ピッチ上でも流動的にポジションを変えた２人。新たな組み合わせが、日本代表の攻撃にさらなる選択肢をもたらしそうだ。
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