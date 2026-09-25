「実家暮らしでカネを持っている障害者を狙った」渋谷・ぼったくりグループの狡猾すぎる“手口”の実態

障害者に理解のある人向けのアプリを使って…

９月17日、警視庁保安課は元バー経営者の井沢武蔵容疑者（25）を詐欺と東京都ぼったくり防止条例違反の疑いで再逮捕した。マッチングアプリを悪用し、障害のある男性たちを東京・渋谷のバーに誘い出して高額な飲食代などを支払わせた疑いだ。

「井沢容疑者は今年４月１日に、当時20代の男性２人を渋谷区道玄坂のバーに誘い出し、飲食代金やキャンセル料と称して多額の現金をだまし取った詐欺の疑いで逮捕され、その後も再逮捕を重ねています。

今回の逮捕容疑は’25年２月に仲間の女性がマッチングアプリで知り合った視覚障害のある20代男性と、身体に障害のある20代男性をバーへ誘い、高額な飲食代などを請求したというもの。被害男性はそれぞれ68万4000円と242万7600円、合わせて約311万円を詐取されました。

警視庁は、井沢容疑者がこのバーを拠点にマッチングアプリを使ったぼったくりを繰り返していたグループのトップだとみており、一連の被害総額は約8500万円に上るとしています。

グループのメンバーからは『実家暮らしでカネを持っているから障害者を狙った』という趣旨の供述も出ているようです。井沢容疑者は『どう関わったか覚えていない』などと容疑を否認しています」（全国紙社会部記者）

事件ライターが言う。

「被害に遭った会社員男性は生まれつき弱視で、白杖（はくじょう）を使って生活していました。出会いを求めて利用を始めたのが、障害者や障害に理解のある人を対象としたマッチングアプリで、自身の障害についてもプロフィールに記していました。

会社員男性は’25年２月上旬、このマッチングアプリで１歳年下の“りさ”と名乗る女性と知り合いました。りさは渋谷を待ち合わせ場所に指定し、『気になっているお店に行きたい』と事件現場となったバーへ誘いました。

バーの店員は『１人5000円の飲み放題』と説明しましたが、りさからトランプの数字を当てて、外すと罰として酒を飲むゲームを持ちかけられ、楽しくて少々飲みすぎてしまったそうです。そして……約２時間後に店員から告げられた金額は54万2000円でした。高額になった理由は『飲み放題に含まれない酒を飲んだから』でした」

ぼったくりもトクリュウ型の犯罪組織に

当然のことながら会社員男性はそんな大金を持ち合わせておらず、バー店員に付き添われてコンビニのATMへ向かった。20万円を２回、さらに14万円を引き出して支払い、ようやく帰れると思ったところ、バー店員が追いかけてきたという。

「『計算が間違っていた。あと14万2000円払ってほしい』と言われ、会社員男性は再びATMへ。最終的に支払った金額は68万4000円になりました。翌日、同僚らから『ぼったくりではないか』と指摘され、警視庁に相談したそうです。りさからはその後、連絡が来なくなったといいます」

’24年９月ごろから、渋谷ではマッチングアプリで知り合った女性に連れて行かれた店でぼったくりに遭うという被害が相次いでおり、警視庁は捜査を進めていた。井沢容疑者はぼったくりグループのリーダー格とみられている。

前出の事件ライターは今回の事件は「組織的な犯行」だと指摘する。

「かつて、ぼったくりバーといえば店の近くで待機している客引きが通りがかったカモを引っ張って来るという仕組みが一般的でした。しかし最近は、SNSやマッチングアプリでターゲットを探し、誘導役、店員役、取り立て役などを分業させるようになった。メンバーはSNSで集まり、指示役と末端が直接顔を合わせる必要すらありません。

井沢容疑者のグループも分業制をとっており、秘匿性の高い通信アプリ『テレグラム』で連絡を取り合っていたといいます。メンバー同士が本名を知らないケースもあり、グループ内で売り上げを競わせていたようです。

警視庁はかなり早い段階から井沢容疑者のグループを匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる『トクリュウ』とみていました。『ぼったくりの背後にトクリュウがいた』というより、ぼったくりそのものが、トクリュウ型の組織犯罪の一つになっていると考えたほうが実態に近いでしょう」

今回の事件で特徴的なのは、障害者向けのマッチングアプリまでターゲット探しに利用していたとみられる点だ。“弱者”を狙って店へ誘い込み、手持ちの金がなくなれば消費者金融から借りてでも取り立てる--。トクリュウの関与によって、従来の「ぼったくり」は、より悪質な犯罪へと姿を変えつつある。

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