「正直に言うよ、彼は素晴らしい」「本当に好きなんだ」ウルグアイ代表の“主将”が絶賛した日本代表戦士は？ 松木でも塩貝でも上田でもなく…
日本代表は９月24日、キューアンドエースタジアムみやぎで、二度のワールドカップ優勝を誇る南米の強豪ウルグアイ代表。３－１で勝利を飾った。
11分に代表デビュー戦となった松木玖生の初ゴールで先制した日本は、42分に失点したものの、後半アディショナルタイム１分に塩貝健人の代表得点で勝ち越すと、その５分後に上田綺世のゴールでダメを押した。
試合後、怪我で招集外となった主将のフェデリコ・バルベルデに代わってゲームキャプテンを務めたMFロドリゴ・ベンタンクールに試合の感想について尋ねると、こう答えてくれた。
「我々も素晴らしい試合をしたと思う。彼らと互角に渡り合えたからね。ただ、最後の１分で彼らは、得意とするカウンターを仕掛けてきて、結局、土壇場でやられてしまった。彼らは素晴らしいチームだし、今日はそれを証明したね」
特に印象に残った選手には、ボランチの佐野海舟を挙げ、こう絶賛した。
「本当に素晴らしいプレーをするね。彼がすごく気に入った。たしかワールドカップでも見たよ。正直に言うよ、彼は素晴らしい選手だ。本当に好きなんだ」
トッテナムのプレーするセントラルMFが感銘を受けたのは、スコアラーの松木や塩貝や上田ではなく、日本のダイナモだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のウルグアイ戦出場19選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は衝撃デビューの23歳MF、１G１Aの上田や決勝弾の塩貝らも高評価
11分に代表デビュー戦となった松木玖生の初ゴールで先制した日本は、42分に失点したものの、後半アディショナルタイム１分に塩貝健人の代表得点で勝ち越すと、その５分後に上田綺世のゴールでダメを押した。
試合後、怪我で招集外となった主将のフェデリコ・バルベルデに代わってゲームキャプテンを務めたMFロドリゴ・ベンタンクールに試合の感想について尋ねると、こう答えてくれた。
特に印象に残った選手には、ボランチの佐野海舟を挙げ、こう絶賛した。
「本当に素晴らしいプレーをするね。彼がすごく気に入った。たしかワールドカップでも見たよ。正直に言うよ、彼は素晴らしい選手だ。本当に好きなんだ」
トッテナムのプレーするセントラルMFが感銘を受けたのは、スコアラーの松木や塩貝や上田ではなく、日本のダイナモだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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