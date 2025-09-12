日本のインディーゲーム制作チーム、Chilla’s Art（チラズアート）によるホラーゲーム「夜勤事件」が実写映画化し、2026年に公開されることが決定した。タイトルは『夜勤事件 The Convenience Store』。「きさらぎ駅」シリーズの永江二朗が監督を務める。コンビニで夜勤をする主人公が様々な怪異に遭遇するゲーム「夜勤事件」。2020年にSteamで配信がスタートすると、国内外で高い支持を獲得。ゲーム実況動画も人気を博し、総再生