気象台によると、桜島の南岳山頂火口で24日午後9時26分に噴火があり、噴煙が火口から1200mの高さまで上がりました。中量の噴煙が東に流れています。

このほか午後5時から午後9時26分までの間に4回の噴火が発生しており、噴煙は最高で2000ｍの高さまで上がっています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

２４日２１時から２４時までは火口から東方向、２５日０９時から１２時までは火口から東方向に降灰が予想されます。

２４日２１時から２５日１５時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２４日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） ４０ｋｍ ２ｋｍ

▼２５日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） ４０ｋｍ ４ｋｍ

▼２５日０３時から０６時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ４ｋｍ

▼２５日０６時から０９時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ

▼２５日０９時から１２時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ４ｋｍ

▼２５日１２時から１５時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、鹿屋市、垂水市、霧島市、曽於市、志布志市、大崎町

宮崎県 ：都城市、三股町、宮崎市、日南市、串間市

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