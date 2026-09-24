木更津市役所が龍宮城スパ・ホテル三日月「大浴場」の無料開放についてのリリースを発表しました。

【映像】千葉・木更津市 ホテルの大浴場を無料開放

「台風25号に伴う停電や、ご自宅で入浴が困難な方のため、龍宮城スパ・ホテル三日月『大浴場』の無料開放を実施します。

実施内容は以下のとおりです。

【実施内容】

実施場所：龍宮城スパ・ホテル三日月（木更津市北浜町1）

電話番号：0438‐41‐8111

受付場所：龍宮城スパ・ホテル三日月 スパ棟日帰り受付

実施期間：令和8年9月24日（木）から県内地域の被災状況が落ち着き次第終了

実施時間：平日 16時00分から21時00分（最終受付20時00分）

土日祝 16時00分から21時00分（最終受付21時00分）

利用条件：県内の停電地域に在住であることが証明できる身分証明書（免許証・マイナンバーカード等）のご提示

氏名・連絡先・ご利用人数のご記入

注意事項：

・この取り組みは大浴場のご入浴のみが対象となります。

・タオル類の持参をお願いいたします。

・天候の影響により、急遽営業時間を変更する場合がございます。

・混雑時はお待ちいただく場合もございます。施設職員の指示に従ってご利用ください。

木更津市役所

総務部 危機管理課

TEL：0438（23）7094」

（『ABEMA NEWS』より）