犠牲者11人もの大きな被害。台風25号がもたらした大雨から3日です。かつて“あばれ沼”と呼ばれた印旛沼。決壊した堤防からはきょうも水の流出が確認されています。

きょう午前9時半ごろの千葉県印旛沼の映像です。堤防が決壊した部分から水が流れ出ているのがわかります。きょうまでに堤防の3か所で決壊が確認されています。

報告

「千葉県印旛沼付近です。きょうは田んぼの一部があらわになっていて、きのうよりも水が引いているのがわかるのですが、その奥は依然として一帯が冠水している状況です」

きのう、この付近は道路沿いまで冠水していましたが、けさは田んぼが見える状態まで水が引いていました。ただ、一部の地域では冠水などが続いていて、きょう、ドローンで撮影した映像には複数の住宅が水に浸かっている様子が写っていました。

印旛沼の近くに住む80代の男性は、自宅の作業部屋などが浸水しました。

男性（80代）

「この辺まできたんじゃないんですかね。それが水がきた印みたいなもの」

室内のカーテンを絞ると、水が…。

男性（80代）

「もう我々の人生の中にこういう経験がないから（どうしたらよいか）わからないんですけどね」

通常の水位に戻るには少なくとも数日はかかる見込みだということで、国土交通省のポンプ車が出動するなどして排水作業を進めています。

報告

「土砂崩れによって建物が倒壊してしまっています」

土砂崩れが起きた千葉県鴨川市では60代の男性の行方がわからず、きょうも消防や自衛隊などが捜索活動を行いました。

また、横須賀市によりますと、きょう午後2時前、市内で行方不明となっていた70代の女性の死亡が確認されたということです。

台風25号に伴う大雨では、これまでに千葉県と神奈川県であわせて11人が死亡、3人が行方不明となっています。