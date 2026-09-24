史上最悪ともいわれる少年犯罪の犯人たちは、社会復帰後もまた罪を重ねていた。

殺害した少女をドラム缶に詰めて遺棄

2018年8月19日、埼玉県川口市の路上で32歳の男性の首をナイフで刺したとして、45歳の男が殺人未遂の容疑で逮捕された。この男Cこそ、1988年に東京都足立区で起きた「女子高生コンクリート詰め殺人事件」の犯人のひとりだった。

事件の概要はこうだ。アルバイト帰りの女子高生・Fさんを少年ら4人が拉致・強姦したうえ、少年Cの自宅2階に監禁。40日間にわたって集団で暴行を加え、食事すら満足に与えなかった。驚くことに、Cの両親は同じ家に暮らしており、Fさんと顔を合わせたこともあったという。それでも助けの手が差し伸べられることはなかった。

衰弱したFさんはやがて亡くなり、少年らはドラム缶に遺体を入れてコンクリートを流し込み、東京都江東区の埋め立て地に遺棄した。



写真はイメージ ©getty

実刑判決を受けて服役したCは、その後社会復帰を果たしていた。しかし更生には至らず、再び凶行に及んだのである。さらに、Cだけが例外ではなかった--4人の犯人のうち、実に3人が出所後に再逮捕されていた。



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【続きはこちら】「10代少女を4人で強姦」「殺害後はドラム缶に入れて…」《女子高生コンクリ殺人》出所した少年たちの「驚くべきその後」(昭和64年の事件)

（「文春オンライン」編集部／Webオリジナル（外部転載））