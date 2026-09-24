45年前の“子どもたち”が再び同じ場所へ 東武動物公園の投稿が355万表示「なんか泣きそうになった」
東武動物公園の公式X（@tobuzoo_info）が、45年前の開園当時に遊びに来た“子どもたち”の現在の姿を公開。当時と同じ場所で撮影した写真に、「なんか泣きそうになったよ」「人生を重ねるって素敵なことだなぁと思いました」などの声が寄せられている。投稿は355.5万回以上表示され、3.4万件を超えるいいねを集めている（24日15時30分時点）。
【写真】「服も合わせてきてるのいいね！」45年前の少年が“大人”になって同じ場所へ
東武動物公園は1981年に開園し、今年で45周年を迎えた。今回の投稿では、開園当時に同園を訪れた子どもたちが、45年の時を経て再び足を運んだ姿を紹介している。
公開された写真には、ゾウを背景に撮影された45年前の一枚と、現在の姿を収めた一枚が並ぶ。当時と同じ場所に立ち、服装もかつての写真を思わせる装いで撮影されている。
公式は「45年前、開園当時に遊びに来てくれた子どもたちがもう一度遊びに来てくれました」と紹介し、「人生には懐かしいというご褒美がある」とコメント。投稿には「服も合わせてきてるのいいね！」「お互い年取ったねえー」「立派になりましたね。感動！」など、写真を見たユーザーからさまざまな声が寄せられている。
【写真】「服も合わせてきてるのいいね！」45年前の少年が“大人”になって同じ場所へ
東武動物公園は1981年に開園し、今年で45周年を迎えた。今回の投稿では、開園当時に同園を訪れた子どもたちが、45年の時を経て再び足を運んだ姿を紹介している。
公式は「45年前、開園当時に遊びに来てくれた子どもたちがもう一度遊びに来てくれました」と紹介し、「人生には懐かしいというご褒美がある」とコメント。投稿には「服も合わせてきてるのいいね！」「お互い年取ったねえー」「立派になりましたね。感動！」など、写真を見たユーザーからさまざまな声が寄せられている。