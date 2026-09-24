グループBTS（防弾少年団）がBTS WORLD TOUR 『ARIRANG』の38回の公演でチケット売上6370億ウォン（約736億円）を記録し、7－9月期までの累計で世界ツアー売上1位となった。昨年最も興行に成功したビヨンセのツアー記録も上回った。

22日（現地時間）、公演産業専門メディアのポールスターが発表した昨年11月13日から今年8月12日までのツアー別累計チケット売上額によると、今年4月に始まったBTS WORLD TOUR 『ARIRANG』は38回の公演で観客231万4140人を動員した。チケット売上は約6370億ウォンで、この期間に行われた世界のツアーの中で最も多かった。

BTSはこの記録ですでに昨年の1位の成績を上回った。昨年最も興行に成功したツアーはビヨンセの「Cowboy Carter Tour』で、約5574億ウォンを記録した。

BTSの今回のツアーで最も多くのチケットが販売された都市は米ラスベガスだ。5月にアレジアント・スタジアムで4回公演を行い、24万5691人を動員し、約911億ウォンのチケット売上を記録した。

BTSは来月2日、コロンビア・ボゴタを皮切りに南米ツアーを開始する。