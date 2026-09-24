猫「ママ、どこ触ってんの？」→「そこに座ったのはキミでしょ」怪訝な表情に反響「いい顔ありがとう」
「お前さんがお尻ピターっとつけて座ってるのはママの手だよ。自分から座ってきたくせにさ。何よ、その顔は」
そんなコメントが添えられた元保護猫の写真がThreadsで話題です。写っているのは、「風助」くん（推定1歳・男の子）。
オットマンに座った飼い主さんは、左手をソファの肘掛けに。すると、風助くんが肘掛けに上ってきて、飼い主さんの手の上にドン！と座り込みました。手のひらの上に、風助くんのお尻が--。
すると、風助くんはくるっとこちらを振り返ってガン見。まん丸おめめをさらに大きく見開き、「信じられない！」と憤慨しているかのようです。
風助くんのお顔と反応に、3.3万件超のいいねが集まり、
「いい表情（笑）」
「思ったよりいい顔してた」
「『私のケツになにか！？』」
「予想超えた被害者面で笑いました」
「は？ 何お前！？ みたいな顔（笑）」
「これってセクハラですよね？ みたいな顔ですね」
「最後の1枚で私は爆ぜました（笑）。いい顔ありがとう」
など、爆笑の声が寄せられました。
お尻をピタッ！うれしくないけどうれしい
飼い主のkanaeさん（@chaaan42boc）によると、このとき飼い主さんはソファの横に置いているオットマンに座り、ソファの肘掛けに何気なく手のひらを上にして置いたのだそう。
「風助くんは、オットマンでくつろぎたかったんです。でも私が先に座っていたので、あきらめたようでした。いったん私の膝の上に乗ってきたのですが、居心地が悪かったのかソファの肘掛けに移動。そのまま通り過ぎるのかと思いきや、なぜか私の手にお尻をピタッとつけて座ったんです（笑）」
これに飼い主さんは、「ええ～、ちょっと待って！ やだー！！」という思いと、「うれしくないけれどうれしい」という思いがせめぎあったといいます。
「猫の飼い主さんならわかってくれるかもしれませんが、そんな複雑な気持ちでしたね（笑）」
やんちゃな風助くん、このあとの展開は？
ただ、このときはそれだけでは終わりませんでした。風助くんは「ママ……？ どこ触ってるの？」と責めるような表情で飼い主さんを見つめ始めたのです。
「『えっ？ 私！？』と戸惑っているあいだに、風助は立ち去ってしまいました（笑）」
飼い主さんによると、風助くんはふだん、先住猫の「こまり」ちゃん（3歳・女の子）と一緒に暮らしているそう。保護団体に保護され、生後推定2、3カ月のころ、家族の一員になりました。
「わが家に来てからは、高いところに登ったり、人間のお腹の上にダイブしたり……やんちゃに育っています。よくしゃべって、よく遊んで、よく食べて……。そんな風助を見て毎日、癒やされ、楽しい日々を過ごしています」
こまりちゃんのことが大好きな風助くんですが、今のところは「永遠の片思い」状態なのだとか。一日一日が、姉猫や家族との距離を縮める大切な時間になっているようです。
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）