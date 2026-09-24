「お前さんがお尻ピターっとつけて座ってるのはママの手だよ。自分から座ってきたくせにさ。何よ、その顔は」



【写真】ママを振り返って、怪訝なお顔をする猫さん

そんなコメントが添えられた元保護猫の写真がThreadsで話題です。写っているのは、「風助」くん（推定1歳・男の子）。



オットマンに座った飼い主さんは、左手をソファの肘掛けに。すると、風助くんが肘掛けに上ってきて、飼い主さんの手の上にドン！と座り込みました。手のひらの上に、風助くんのお尻が--。



すると、風助くんはくるっとこちらを振り返ってガン見。まん丸おめめをさらに大きく見開き、「信じられない！」と憤慨しているかのようです。



風助くんのお顔と反応に、3.3万件超のいいねが集まり、



「いい表情（笑）」

「思ったよりいい顔してた」

「『私のケツになにか！？』」

「予想超えた被害者面で笑いました」

「は？ 何お前！？ みたいな顔（笑）」

「これってセクハラですよね？ みたいな顔ですね」

「最後の1枚で私は爆ぜました（笑）。いい顔ありがとう」



など、爆笑の声が寄せられました。



お尻をピタッ！うれしくないけどうれしい

飼い主のkanaeさん（@chaaan42boc）によると、このとき飼い主さんはソファの横に置いているオットマンに座り、ソファの肘掛けに何気なく手のひらを上にして置いたのだそう。



「風助くんは、オットマンでくつろぎたかったんです。でも私が先に座っていたので、あきらめたようでした。いったん私の膝の上に乗ってきたのですが、居心地が悪かったのかソファの肘掛けに移動。そのまま通り過ぎるのかと思いきや、なぜか私の手にお尻をピタッとつけて座ったんです（笑）」



これに飼い主さんは、「ええ～、ちょっと待って！ やだー！！」という思いと、「うれしくないけれどうれしい」という思いがせめぎあったといいます。



「猫の飼い主さんならわかってくれるかもしれませんが、そんな複雑な気持ちでしたね（笑）」



やんちゃな風助くん、このあとの展開は？

ただ、このときはそれだけでは終わりませんでした。風助くんは「ママ……？ どこ触ってるの？」と責めるような表情で飼い主さんを見つめ始めたのです。



「『えっ？ 私！？』と戸惑っているあいだに、風助は立ち去ってしまいました（笑）」



飼い主さんによると、風助くんはふだん、先住猫の「こまり」ちゃん（3歳・女の子）と一緒に暮らしているそう。保護団体に保護され、生後推定2、3カ月のころ、家族の一員になりました。



「わが家に来てからは、高いところに登ったり、人間のお腹の上にダイブしたり……やんちゃに育っています。よくしゃべって、よく遊んで、よく食べて……。そんな風助を見て毎日、癒やされ、楽しい日々を過ごしています」



こまりちゃんのことが大好きな風助くんですが、今のところは「永遠の片思い」状態なのだとか。一日一日が、姉猫や家族との距離を縮める大切な時間になっているようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）