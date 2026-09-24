華やかな姿とのギャップも…アン・ハサウェイ＆メリル・ストリープらのチャーミングな素顔 『プラダを着た悪魔2』NGシーン公開
2006年に公開され、大ヒットした映画『プラダを着た悪魔』。約20年を経て公開された続編『プラダを着た悪魔2』が、ブルーレイ＋DVDセットなどで発売中だ。おなじみのキャストが再集結し、華やかなファッションの世界が再び描かれている。さらに、ボーナス・コンテンツからは、本編では見られないキャストたちのNGシーンが公開された。
【写真】華やかなファッションにも注目 『プラダを着た悪魔2』の場面写真をもっと見る
今作の舞台となるのは、前作でもおなじみの一流ファッション誌『ランウェイ』。編集長のミランダと、その右腕であるナイジェルがある危機に直面する中、かつてミランダのアシスタントを務め、報道記者として活躍していたアンディが、特集エディターとして編集部に戻ってくる。
さらに、アンディの元同僚・エミリーも登場。現在はラグジュアリーブランドの幹部となり、『ランウェイ』の存続を左右する存在に。4人それぞれの夢や野望が交錯し、物語は思わぬ展開へと進んでいく。
デヴィッド・フランケル監督によると、前作の公開直後から続編について話し合っていたものの、当初は「続編を作るつもりはなかった」という。転機となったのは、この20年で大きく変化した出版業界だった。紙媒体の衰退やデジタル化が進む中、かつて絶大な影響力を誇った『ランウェイ』をミランダがどう守るのか。その変化が、再び彼女たちの物語を描くきっかけになったという。
ブルーレイなどに収録されるボーナス・コンテンツでは、キャストの意外な一面も。アン・ハサウェイやメリル・ストリープ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチらが、セリフを飛ばしたり、演技中に思わず笑い出したりするNGシーンが収められている。
華やかなファッションの世界を舞台にしたドラマと、おなじみのキャラクターたちの再集結が描かれる『プラダを着た悪魔2』。約20年を経たアンディやミランダたちがどのような姿を見せるのか、前作との変化も見どころの一つとなっている。
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今作の舞台となるのは、前作でもおなじみの一流ファッション誌『ランウェイ』。編集長のミランダと、その右腕であるナイジェルがある危機に直面する中、かつてミランダのアシスタントを務め、報道記者として活躍していたアンディが、特集エディターとして編集部に戻ってくる。
デヴィッド・フランケル監督によると、前作の公開直後から続編について話し合っていたものの、当初は「続編を作るつもりはなかった」という。転機となったのは、この20年で大きく変化した出版業界だった。紙媒体の衰退やデジタル化が進む中、かつて絶大な影響力を誇った『ランウェイ』をミランダがどう守るのか。その変化が、再び彼女たちの物語を描くきっかけになったという。
ブルーレイなどに収録されるボーナス・コンテンツでは、キャストの意外な一面も。アン・ハサウェイやメリル・ストリープ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチらが、セリフを飛ばしたり、演技中に思わず笑い出したりするNGシーンが収められている。
華やかなファッションの世界を舞台にしたドラマと、おなじみのキャラクターたちの再集結が描かれる『プラダを着た悪魔2』。約20年を経たアンディやミランダたちがどのような姿を見せるのか、前作との変化も見どころの一つとなっている。