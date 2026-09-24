「毎日朝9時から朝3時まで仕事」26卒社員が退職代行で辞めるリアルな実態

「1万5000円払いました」就活に苦戦する29歳女性の衝撃告白にさざえが困惑「俺は止めましたよ」

「僕の経歴濃いんですよね」高卒24歳視聴者の波乱万丈すぎる職歴…ミス隠蔽から「そのまま消えてやろう」と退職