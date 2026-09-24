愛知・名古屋アジア大会

愛知・名古屋アジア大会は23日、男子サッカーのグループステージ最終戦が豊田スタジアムで行われ、日本はタイに3-0で快勝。全勝でグループA首位通過を決めた。ネット上ではピッチ上の光景に違和感を覚える声が相次ぎ、今後への懸念も膨らんだ。

日本は試合序盤から主導権を握り、主導権を前半31分に中島洋太朗が先制点をマーク。さらに後半2分に小杉啓太、同3分に石井久継が立て続けにゴールを決めて突き放した。最後までタイの得点を許さず、3-0で快勝。グループステージ首位通過を決めた。

TBS系列で地上波中継された一戦。視聴者の目はピッチ上のプレーだけでなく、会場となった豊田スタジアムの芝生にも集中した。所々で芝生がはげ、土色が露わになっているのが画面越しで確認できた。

今後は日本が北朝鮮と対戦する準々決勝（26日）の会場になっている他、来月3日の決勝、3位決定戦などでも使用される。コンディションは良好とはいえず、X上では「豊スタの芝どうした？」「豊スタ芝ボロボロだな」「決勝まで持つんですかね…」「豊スタの芝がかなり心配」「豊スタの芝が酷い状態」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）