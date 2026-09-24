柔道のドイツ・ブンデスリーガで今月5日、試合に敗れたジョージア選手が、勝ったドイツ選手を暴行する事件が発生した。ドイツメディアが、加害者側にリーグから永久追放処分が下されたことを伝えると、現地ファンは「二度と起きてはならない」「厳しい処分だけど妥当」といった反響を寄せている。

男子81キロ級で2024年パリ五輪に出場したドイツのティモ・カヴェリウスが、ジョージアのアカキ・ジャパリゼに勝利した後のことだ。ガッツポーズをしたカヴェリウスに対してジャパリゼが暴行。カヴェリウスは顎を2か所骨折し、10月の世界選手権出場が不可能になったと伝えられていた。

ドイツの地方紙「フランケン・ポスト」はインスタグラムで、この事件の続報を公開。「柔道で起きた卑劣行為 ブンデスリーガで、試合後にアカキ・ジャパリゼが五輪ドイツ代表のティモ・カヴェリウスを殴り病院送りにした件で、最初の処分が決まった」とし「ブンデスリーガ実行員会によって永久追放処分になった」と続けている。

同紙によると「今後、24歳のジョージア人はドイツ柔道連盟のトップリーグに所属するクラブにおける選手登録および試合出場ができない」という。この処分に対し、現地ファンは様々な意見を寄せている。

「罰金も追加してくれ」

「危険な暴力行為は実刑でもいいと思うが」

「甘すぎる」

「悪しき敗者に厳しい処罰が下った」

「正しい処分。国際大会レベルでも同じ処分を求む」

「これじゃ足りない。世界中で追放でないと」

「他の格闘技ではどうなの？彼が活動することが許されている？」

「正しいし、重要な決断。あんなことする人は見世物ボクシングでもやってればいいんだよ」

「なんで10年間の刑務所送りじゃないんだ？」

「二度とチームに所属してはならないよ。それはどこであっても」

「当然。二度と起きてはならないこと」

「でも五輪と世界選手権は出られるんでしょ」

「厳しい処分だけど妥当」

ジャパリゼは事件後、暴行の理由について自身のインスタグラムで「相手の言葉と行動に、スポーツでは容認できない侮辱があったのだ。何よりもジョージア人、そして一人の人間として、到底受け入れられないものだった」と言及。カヴェリウスは「選手として、またジョージア人という理由で侮辱したことはない」と説明するなど、2人の意見が食い違っていた。



（THE ANSWER編集部）