◇ナ・リーグ ドジャース7－0パドレス（2026年9月22日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が23日（日本時間24日）のパドレス戦でスタメン復帰することが決まった。22日（同23日）の同戦後、デーブ・ロバーツ監督（54）が明言した。打順は未定ながら、8日に右上腕二頭筋の炎症で15日間の負傷者リスト（IL）に入ってから最短での復帰。レギュラーシーズン残り5試合で感覚を取り戻し、ポストシーズンへ状態を上げていく。

待ちに待った復帰が決まった。7-0で快勝した試合後、大谷の復帰予定に変更がないかを改めて問われたロバーツ監督は「何も変わっていない。明日はラインアップに入る」と言い切った。

IL入り前との比較を求められると「かなり良くなっている。あの時が“5”だったとすれば、今は“8か9”くらいだと思う」と説明。この日は室内でコーチが投げる球を打つなど最終調整したもようだ。アーロン・ベイツ打撃コーチは、スイングの強度について「100％と言っていいと思う」と強調。負傷箇所の右腕を気にする様子も見られなかったと証言した。

走塁面でも不安はない。19日にはIL入り後初めて屋外でベースランニングを敢行。クリス・ウッドワード一塁コーチは左膝の状態について「100％に見えた。しっかり減速できていたし、速く走れていた」と太鼓判を押した。

右上腕二頭筋の炎症だけでなく、左膝、首などにも不調を抱えてきた大谷は、3日のカージナルス戦で31試合ぶりに先発を外れ、以降4試合連続で欠場。7日のレッズ戦で一度は復帰したが、右腕の状態が悪化し、翌8日から再び欠場し、ILに入った。再発防止のため慎重を期しつつ、15日にスイングを再開。段階を踏んで準備を進めてきた。

打順についてはロバーツ監督は「現時点ではそう」と定位置の1番起用を示唆しながら「もう少し考える。（相手先発が）右投手か左投手かもある。左の場合はムーキー（ベッツ）をどうするか」と含みを持たせた。レギュラーシーズンは残り5試合。実戦での打席数を確保するため毎試合起用する方針で、再発を防ぎながらどこまで状態を上げられるかが焦点となる。（ロサンゼルス・柳原 直之）