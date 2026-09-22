14.5万回以上再生され7,000以上の「いいね」を集めているのは、猫ちゃんが見せた目を疑うような姿。投稿には、視聴者から「どーしてこーなった？」「何どうなってるの」「はい、二度見しました！」と戸惑いのコメントが寄せられています。

【動画：飼い主『思わず2度見したｗ』→目の前にやってきた猫…身に着けていた『まさかのモノ』】

意外なもので武装して登場

TikTokアカウント「かりんとう」に投稿されたのは、意外なものを身にまとって登場した三毛猫の「虎太郎ちゃん」の姿。その姿を目の当たりにした飼い主さんは、思わず二度見してしまったといいます。

虎太郎ちゃんが身につけていたのは、なんと『ティッシュの空き箱』。中身が空になったティッシュ箱の横から入り、取り出し口から頭を出した様子だったといいます。ティッシュ箱が虎太郎ちゃんより小さかったことから、「入っている」というより「腰にまとっている」ように見えたそう。

武装したまま移動

その後、虎太郎ちゃんはティッシュ箱を武士の甲冑のように身にまとったまま、他の猫ちゃんたちのもとへ。何も身につけていないかのような軽やかな足取りだったそうで、もしかしたらティッシュ箱の存在に気づいていなかった可能性もあったとか。

そのままお気に入りの場所と思しき場所へやってくると、ごろんと横になった虎太郎ちゃん。寝転がったことで背中や腰回りに違和感があったのか、上半身を持ち上げて首を振り向かせたといいます。

気に入らなかった様子

そこで、ティッシュ箱の存在に気がついたのか、「え？何コレ？」といった様子で二度見した虎太郎ちゃん。しばし眺めたあと、体勢を変えてティッシュ箱からするんと抜け出たそうです。どうやらティッシュ箱に入って遊んだあと、そのことをすっかり忘れていたようですね。

実は、ティッシュ箱は「猫たちが喜ぶから」と飼い主さんがあえて置いたままにしているのだとか。虎太郎ちゃんを含め、おうちの他の猫ちゃんたちもよく遊ぶそうですよ。飼い主さんの優しさが生んだおもしろ姿だったようです。

虎太郎ちゃんの武装っぷりを見届けた視聴者からは、「強そうな装備ですね」「戦ってくるにゃ」「スタイリッシュ」などのコメントも届いていました。

TikTokアカウント「かりんとう」には、虎太郎ちゃんを含め5匹のニャンズがマイペースに暮らす微笑ましい姿がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「かりんとう」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。