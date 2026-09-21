「大きな穴を十分に埋められる」もはや“世界一”に匹敵！日本代表守護神を英大手メディアが称賛！「代役にふさわしい」
アストン・ビラの鈴木彩艶は９月19日に行なわれたプレミアリーグ第５節のトッテナム戦で躍動。再三のピンチを好ファインセーブで凌げば、得意のキックで２点目を演出する活躍を見せた。クラブ選出のプレーヤー・オブ・ザ・マッチにも輝いている。
圧巻のパフォーマンスに、英公共放送『BBC』は、「スズキはマルティネスの代役としてふさわしいことを証明した」と報道。昨季までゴールマウスを守っていたアルゼンチン代表守護神エミリアーノ・マルティネスにも負けないGKだと称賛した。
「苦戦するトッテナムを相手にプレミアリーグでの今季初勝利をあげたなかで、他に劣らないような称賛にふさわしかった。トッテナム戦でのパフォーマンスは、アルゼンチン代表の正守護神で、ファンのお気に入りだったエミリアーノ・マルティネスがチェルシーに移籍したことによる非常に大きな穴を十分に埋められると示している」
同メディアは「特に、サビーニョのシュートを立て続けに阻んだ２つのセーブや、アーチー・グレイのシュートが彼の足に当たって外れるという幸運だった場面は、トッテナムが優勢だった時間帯をアストン・ビラがしのぐための土台となった」と続けた。
ワールドカップ優勝も経験した前任者に引けを取らないという評価のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表守護神が神セーブ連発＆正確フィードで追加点の起点に！
圧巻のパフォーマンスに、英公共放送『BBC』は、「スズキはマルティネスの代役としてふさわしいことを証明した」と報道。昨季までゴールマウスを守っていたアルゼンチン代表守護神エミリアーノ・マルティネスにも負けないGKだと称賛した。
「苦戦するトッテナムを相手にプレミアリーグでの今季初勝利をあげたなかで、他に劣らないような称賛にふさわしかった。トッテナム戦でのパフォーマンスは、アルゼンチン代表の正守護神で、ファンのお気に入りだったエミリアーノ・マルティネスがチェルシーに移籍したことによる非常に大きな穴を十分に埋められると示している」
同メディアは「特に、サビーニョのシュートを立て続けに阻んだ２つのセーブや、アーチー・グレイのシュートが彼の足に当たって外れるという幸運だった場面は、トッテナムが優勢だった時間帯をアストン・ビラがしのぐための土台となった」と続けた。
ワールドカップ優勝も経験した前任者に引けを取らないという評価のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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