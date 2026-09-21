宮脇咲良、暗髪ボブ×黒キャミの休日姿「可愛すぎてヤバい」
韓国の5人組ガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良が20日までに自身のInstagramを更新。休日にランチを楽しむ姿を公開した。
【別カット】宮脇咲良、暗髪ボブが映える黒レースキャミ姿 至近距離の自撮りも（全7枚）
宮脇は「お休みの日に、みんなでランチ」と報告し、パンケーキやサラダなどが並んだ食卓を紹介。自身のヘアスタイルについても「暗め髪好き」とつづった。
公開された写真で宮脇は、黒のレースキャミソールにレザージャケットを合わせたオールブラックコーデを披露。暗いブラウンのボブヘアが大人っぽい雰囲気を引き立てており、頬杖をつく姿やカメラを見つめるアップショットなども収められている。
ファンからは「可愛すぎてヤバい」「可愛いね」「Kura beautiful！」「You are so pretty！」など、国内外から絶賛の声が寄せられている。
■宮脇咲良（みやわき さくら）
1998年3月19日生まれ、鹿児島県出身。2011年にHKT48の1期生として活動を開始し、AKB48との兼任を経て、2018年から日韓合同グループ・IZ*ONEのメンバーとして活躍。2021年にHKT48を卒業し、2022年にLE SSERAFIMのメンバー・SAKURAとしてデビュー。現在は韓国を拠点にグローバルな活動を展開している。
引用：「宮脇咲良」Instagram（@39saku_chan）
【別カット】宮脇咲良、暗髪ボブが映える黒レースキャミ姿 至近距離の自撮りも（全7枚）
宮脇は「お休みの日に、みんなでランチ」と報告し、パンケーキやサラダなどが並んだ食卓を紹介。自身のヘアスタイルについても「暗め髪好き」とつづった。
公開された写真で宮脇は、黒のレースキャミソールにレザージャケットを合わせたオールブラックコーデを披露。暗いブラウンのボブヘアが大人っぽい雰囲気を引き立てており、頬杖をつく姿やカメラを見つめるアップショットなども収められている。
■宮脇咲良（みやわき さくら）
1998年3月19日生まれ、鹿児島県出身。2011年にHKT48の1期生として活動を開始し、AKB48との兼任を経て、2018年から日韓合同グループ・IZ*ONEのメンバーとして活躍。2021年にHKT48を卒業し、2022年にLE SSERAFIMのメンバー・SAKURAとしてデビュー。現在は韓国を拠点にグローバルな活動を展開している。
引用：「宮脇咲良」Instagram（@39saku_chan）