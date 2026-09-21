台風25号の影響で、伊豆大島では2013年の豪雨災害以来の記録的な大雨となっています。今日21日16時までの24時間降水量は657.0ミリに達しました。大島の9月の平年の降水量の2倍近い雨が、わずか1日程度で降ってしまったことになります。大島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表中です。夜遅くにかけて土砂災害に最大級の警戒をしてください。

伊豆大島　9月1位を大幅に更新する記録的な大雨

大型で強い台風25号は今日21日16時現在、伊豆諸島や神奈川県千葉県の一部を暴風域に巻き込みながら北東へ進んでいます。

伊豆諸島では台風25号の活発な雨雲がかかり、特に伊豆大島では2013年の豪雨災害以来の記録的な大雨となっています。大島の今日21日16時までの24時間降水量は657.0ミリに達しました。大島の9月の平年の降水量は341.3ミリで、この2倍近い雨が、わずか1日程度で降ってしまったことになります。また、9月1位の記録を大幅に更新する雨となりました(これまでの9月1位は1996年9月22日の346ミリ)。

レベル5土砂災害特別警報が発表中　夜遅くにかけて最大級の警戒を

伊豆諸島では夕方にかけて猛烈な雨が降るおそれがあり、総雨量がさらに増えるでしょう。

午後5時現在、大島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表中です。身の危険を感じるような雨の降り方だったり、道路が冠水したりしている場合など、どうしても屋外に避難することが難しい場合は、2階以上の、崖や斜面とは反対側の部屋に移動するなど、身の安全を確保してください。

台風に伴う発達した雨雲は、夜遅くなると伊豆諸島から抜けると見られますが、雨が弱まっても土砂災害に最大級の警戒を続けてください。