台風25号の影響で、伊豆大島では2013年の豪雨災害以来の記録的な大雨となっています。今日21日16時までの24時間降水量は657.0ミリに達しました。大島の9月の平年の降水量の2倍近い雨が、わずか1日程度で降ってしまったことになります。大島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表中です。夜遅くにかけて土砂災害に最大級の警戒をしてください。

伊豆大島 9月1位を大幅に更新する記録的な大雨

大型で強い台風25号は今日21日16時現在、伊豆諸島や神奈川県、千葉県の一部を暴風域に巻き込みながら北東へ進んでいます。



伊豆諸島では台風25号の活発な雨雲がかかり、特に伊豆大島では2013年の豪雨災害以来の記録的な大雨となっています。大島の今日21日16時までの24時間降水量は657.0ミリに達しました。大島の9月の平年の降水量は341.3ミリで、この2倍近い雨が、わずか1日程度で降ってしまったことになります。また、9月1位の記録を大幅に更新する雨となりました(これまでの9月1位は1996年9月22日の346ミリ)。

レベル5土砂災害特別警報が発表中 夜遅くにかけて最大級の警戒を

伊豆諸島では夕方にかけて猛烈な雨が降るおそれがあり、総雨量がさらに増えるでしょう。



午後5時現在、大島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表中です。身の危険を感じるような雨の降り方だったり、道路が冠水したりしている場合など、どうしても屋外に避難することが難しい場合は、2階以上の、崖や斜面とは反対側の部屋に移動するなど、身の安全を確保してください。



台風に伴う発達した雨雲は、夜遅くなると伊豆諸島から抜けると見られますが、雨が弱まっても土砂災害に最大級の警戒を続けてください。