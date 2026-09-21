【台風25号】NHK「命を守る行動」図解で説明 「積極的には動かない」も…例外を紹介
NHK生活・防災のXが、21日に更新。台風25号の影響で、東京・伊豆諸島の大島町に「レベル5土砂災害特別警報」が発表されたことを受け「命を守る行動」について図解で呼びかけた。
【画像】シンプルに…NHK「命を守る行動」図解で説明
「東京 伊豆諸島の大島町に「レベル5土砂災害特別警報」が発表されています「命を守る行動」についてまとめています」との文言とともに「命を守る行動を！これだけは」と題した図解を紹介。
「積極的には動かない 外に出るとかえって危険な段階。2階以上の少しでも安全な場所へ」としつつ、例外として「土砂災害警戒区域」「家屋倒壊等氾濫想定区域」「川のすぐそば」に住んでいる人には「自宅にいると助からない可能性があります。離れた場所に行くのが困難なら、近くの鉄筋コンクリートの建物などに避難を」と呼びかけている。
【画像】シンプルに…NHK「命を守る行動」図解で説明
「東京 伊豆諸島の大島町に「レベル5土砂災害特別警報」が発表されています「命を守る行動」についてまとめています」との文言とともに「命を守る行動を！これだけは」と題した図解を紹介。
「積極的には動かない 外に出るとかえって危険な段階。2階以上の少しでも安全な場所へ」としつつ、例外として「土砂災害警戒区域」「家屋倒壊等氾濫想定区域」「川のすぐそば」に住んでいる人には「自宅にいると助からない可能性があります。離れた場所に行くのが困難なら、近くの鉄筋コンクリートの建物などに避難を」と呼びかけている。