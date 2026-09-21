7月28日、鹿児島県鹿屋市で飲食店を経営する大隅さつきさん（49）の遺体が自宅で見つかった事件。発見当初は死因不詳とされていたが、およそ1か月後の8月24日に警察は窒息死による殺人事件と断定した。

【映像】女性が経営していたスナックの様子

鹿屋市内にある大隅さんの自宅は警察署前の大通りから1キロほど離れた場所にある。車通りがあり住宅がやや密集した一角の木造平屋建ての一軒家で、玄関には防犯カメラがついている。

ABEMA的ニュースショーの取材に隣で店を営む男性が応じてくれた。「（引っ越してきたのは）自分と同じぐらいだから、3年ぐらい。ゴミを捨てる時とか、犬の散歩の時とか。会釈ぐらいだから何とも言えない」（大隅さん宅隣の店の店主、以下同）

近所付き合いはほとんどなかったという。ただ、家に出入りする人はいた。「時々、誰かと一緒に出かけているぐらいしか見たことがない。同じ人もいるし、車が違うからバラバラかな」。

そして、この男性の店の防犯カメラが、その夜に大隅さんが帰宅した時の様子を偶然捉えていたという。

「（Q.大隅さんが映っていたのはどの辺？）ここのたぶんゴミ捨てだと思うんですけど。代行で帰ってきたのがたぶん2時くらいであっち（道路の方）から来て…」

男性は「防犯カメラの映像は警察に提出したため、詳しくは覚えていない」としているが、大隈さんは帰宅後、一度家に入ってからゴミを出すために外へ出た。防犯カメラが捉えていたのは、その時の様子だった。

「（Q.その後、誰かが入ったようなことは？）分からない。映っていたのかいないのか。通知が来るのが、誰かが動いた時の通知しか入ってこないから」

（『ABEMA的ニュースショー』より）