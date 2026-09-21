「再逮捕マジでよかったっす！ ガチで嬉しい。さっきバイト終わったんですけどマジで嬉しすぎて疲れ吹っ飛びました。刹那、あいつ頑張ったっす」

【写真】某国民的アニメのコスプレで踊る清水刹那さん。さまざまな装飾がなされた”デコチャリ”も

そう興奮気味に話したのは、相模原市の草むらで複数人から暴行を受け亡くなった清水刹那さん（せつな・17）の友人だ。事件からまもなく1か月となった9月20日、神奈川県警は犯行に関わった16歳～17歳の少年4人を殺人容疑で再逮捕したと発表した。【前後編の後編。前編から読む】

現場はJR相模線・番田駅から西におよそ600メートル離れた農道脇の草むらだった。知人女性の通報を受けた救急隊が現場へ急行すると、意識不明の状態で清水さんが倒れていたという。このときすでに、加害者らは現場から逃走していた。

知人らの証言によれば、清水さんは事件前に友人3人と"不良グループ"のテリトリーであるエリアに向かい、その後、黒のプリウスに追いかけられた。現場付近の防犯カメラにも、猛スピードで清水さんのバイクを煽るプリウスが映っていた。

「清水さんの知人らは警察の調べに、『事件前に"バイクのトラブル"があった』と話している。事件との関連は明かされていませんが、加害者と揉める原因になった可能性もある。

再逮捕された4人は当時、プリウスに乗っていた少年らです。刹那さんは少なくとも2名から頭部などに暴行を受けた。捜査関係者によれば、加害者らが『警察には言うな』といった旨の"口止め"をしたとの情報もあり、県警は引き続き事件の経緯などを詳しく調べている」（キー局社会部記者）

清水さんの死因は、頭を強く殴られたことなどによる脳挫傷。県警の情報によれば、清水さんの頭部には何度も殴られた跡があったという。当時、清水さんの救助に駆けつけたある知人は「意識がなくて、いびきのような音が喉からでていた」と、当時の様子を証言した。

さらに別の知人は"凶器"の存在について述べる。

「やつらの縄張りでなんかトラブって、目をつけられたみたいです。加害者たちは事件後、周りに『追いかけてバットでフルスイングした』と話していたと聞いています」

まだ発見されていないが、県警も遺体の損傷具合などから犯行に鈍器が使用された可能性を視野に入れているという。仮に"バットでフルスイング"されていたとすれば、清水さんが暴行を受けている間に感じていた恐怖は、想像を絶するものだったろう。

清水さんの仲間から「"悪いグループ"の一味」だと言われている加害少年ら。犯行後に姿を消し、警察の目から逃れていた彼らはどう過ごしていたのか。

「"界隈"以外とは連絡をとらないようにしていたみたいです。SNSも控えて、存在を消していた。人を殺しておいて、逃げ回れる神経がよくわかりません。匿っている人もいたようですが、その人たちも同罪だと思う」（同前）

清水さんの遺族は9月20日、代理人弁護士を通じて「刹那の家族として、刹那の冥福を祈りつつ、容疑者らに適切な処罰が科されるよう刑事手続きの経過を静観していきたいと考えております」などとコメントしている。容疑にかけられている少年らは全員が16歳以上。原則として今後は成人と同様に刑事裁判を受け、行為の罪を少年法で問われることになる。

清水さんの友人は安堵した様子で冒頭のようにこう語った。

「再逮捕マジでよかったっす！ ガチで嬉しい。仲間もみんな『いつ捕まるんだ』ってモヤモヤしていたから。刹那には『ゆっくり休んで』って言いたい。あいつ頑張ったっすよ……」

天国にいる清水さんも、安らかな気持ちでいるだろうか。

（了。前編から読む）

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