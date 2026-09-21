【台風は夜にかけて関東最接近へ】

午前5時時点、大型で強い勢力の台風25号は、八丈島の南西約220kmを北へ時速20kmの速度で進んでいます。今後、昼過ぎには伊豆諸島にかなり近づき、夜にかけて関東の東の海上を北東へ進む見込みです。中心が近づく伊豆諸島では、瞬間的に最大50メートルの風が吹き、電柱が倒れるような強さとなる可能性があります。また、関東地方の陸上でも瞬間的に最大35メートルの風が吹き、物が飛んでくるような強さとなるかもしれません。

【関東甲信や静岡県で線状降水帯発生のおそれ】

関東甲信地方や静岡県では、昼前から夜にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に警戒をしてください。また、交通機関の乱れにもご注意ください。

【名古屋から西は晴れて厳しい暑さ】

名古屋から西の太平洋側の地域を中心に晴れて厳しい暑さとなるでしょう。35℃の猛暑日に迫る所もありそうです。ただ、うねりを伴った高波には注意が必要です。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :26℃ 釧路 :22℃

青森 :23℃ 盛岡 :21℃

仙台 :24℃ 新潟 :26℃

長野 :25℃ 金沢 :27℃

名古屋:34℃ 東京 :26℃

大阪 :29℃ 岡山 :28℃

広島 :29℃ 松江 :27℃

高知 :30℃ 福岡 :28℃

鹿児島:33℃ 那覇 :30℃