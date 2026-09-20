大谷が試合前に走塁練習

【MLB】ドジャース 10ー4 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦の試合前にグラウンドでベースランニングを行った。9日（同10日）に負傷者リスト（IL）に入って以来、公の場で“行動”するのは初。地元中継局からは、大谷ゆえに生まれた光景に驚きの声が上がった。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、4回表の攻撃中に大谷の練習風景を振り返った。解説を務める元米ソフトボール代表のジェシカ・メンドーサさんは「一塁から三塁まで走ったんですが、あまりに速く走っていて帽子が落ちたんです」「下半身については見た感じ良さそうでした。そして満面の笑みも浮かべていましたよ」と、順調な回復ぶりに笑顔を見せた。

これに対し、実況のスティーブン・ネルソン氏も「二塁を蹴っただけで、まるでホームランを打ったかのような拍手でした」とファンの熱狂ぶりに言及。メンドーサ氏が「ファンはみんな大騒ぎでしたね」と応じると、ネルソン氏は他選手が柵越えを連発するなかで走る大谷の姿を振り返り、「誰もが『これは驚くほど素晴らしい』という感じでしたね」とスタンドの感動を代弁した。

打球を飛ばしたわけではない走塁練習だけで「みんな大騒ぎ」となる破格の存在感を発揮した大谷。最短で23日（日本時間24日）のパドレス戦での復帰を目指すなか、元気な姿にまずは安堵が広がった。（Full-Count編集部）