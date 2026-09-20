「怒ってない」のに不機嫌な相手への対処法、知っておきたい人間関係の疲れを減らすコツ
心理カウンセラー・公認心理師の栗林あや（いがぐりこ）氏が、自身のYouTubeチャンネルで「『怒ってない』って言うのに不機嫌。どうしたらいい？言葉と態度が違う相手への対処法【公認心理師が解説】」と題した動画を公開した。
相手の言葉と態度が食い違うことで生じる疲労の原因と、その具体的な対処法について解説している。
栗林氏はまず、人間関係における「疲れの元」は、相手の不機嫌そのものではなく、「『怒ってない』という言葉と『でも不機嫌』という態度が食い違っている理由を、一人で解こうとすること」にあると指摘する。
人の脳は意味のわからない状態をそのままにしておくのが非常に苦手なため、勝手に「自分が悪いのではないか」「仕事で疲れているのではないか」と理由探しを始めてしまうという。
とりわけ、子どもの頃から家族の機嫌を素早く読み取って自分を守ってきた人は、この理由探しを自動で行ってしまう傾向がある。
しかし、相手の本当の気持ちは相手にしかわからないため、答えの出ない問いを一人で追いかけて疲弊してしまうのだ。
この状況を打開するため、栗林氏は「今すぐ答えを出そうとするのをやめる」ことを提案する。
具体的なステップとして、まずは頭に浮かんだ「自分のせいかもしれない」という推測を、相手が実際に口にした「事実」と混同しないことが重要だと語る。
その上で、答えを出さないまま一晩過ごし、翌日相手の様子がどうなるかを「自分の目で確かめる」ことを推奨した。
実際には、一晩経てば相手がいつも通りに戻っていることも多く、因果関係がないまま機嫌が直るケースは少なくない。
そのため、「答えを出さなくても大丈夫だった」と自分の目で確認する経験を重ね、脳に「これは放っておいても平気な種類のわからなさだ」と覚えさせていくことが大切であると説く。
最後に栗林氏は、「相手の気持ちを正しく読み取るというのは、こちらの役目ではない」と断言する。
「わからないことはわからない」というラベルを貼り、そのままにしておくことを自分に許可することで、人間関係のモヤモヤから解放され、心は少しずつ楽になっていくと結論付けた。
相手の言葉と態度が食い違うことで生じる疲労の原因と、その具体的な対処法について解説している。
栗林氏はまず、人間関係における「疲れの元」は、相手の不機嫌そのものではなく、「『怒ってない』という言葉と『でも不機嫌』という態度が食い違っている理由を、一人で解こうとすること」にあると指摘する。
人の脳は意味のわからない状態をそのままにしておくのが非常に苦手なため、勝手に「自分が悪いのではないか」「仕事で疲れているのではないか」と理由探しを始めてしまうという。
とりわけ、子どもの頃から家族の機嫌を素早く読み取って自分を守ってきた人は、この理由探しを自動で行ってしまう傾向がある。
しかし、相手の本当の気持ちは相手にしかわからないため、答えの出ない問いを一人で追いかけて疲弊してしまうのだ。
この状況を打開するため、栗林氏は「今すぐ答えを出そうとするのをやめる」ことを提案する。
具体的なステップとして、まずは頭に浮かんだ「自分のせいかもしれない」という推測を、相手が実際に口にした「事実」と混同しないことが重要だと語る。
その上で、答えを出さないまま一晩過ごし、翌日相手の様子がどうなるかを「自分の目で確かめる」ことを推奨した。
実際には、一晩経てば相手がいつも通りに戻っていることも多く、因果関係がないまま機嫌が直るケースは少なくない。
そのため、「答えを出さなくても大丈夫だった」と自分の目で確認する経験を重ね、脳に「これは放っておいても平気な種類のわからなさだ」と覚えさせていくことが大切であると説く。
最後に栗林氏は、「相手の気持ちを正しく読み取るというのは、こちらの役目ではない」と断言する。
「わからないことはわからない」というラベルを貼り、そのままにしておくことを自分に許可することで、人間関係のモヤモヤから解放され、心は少しずつ楽になっていくと結論付けた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
公認心理師いがぐりこが、人間関係に疲れやすい30～50代女性へ、今日から使える心理学をお届けします。心理カウンセラー歴12年以上、1,165件超のカウンセリングと2,697名以上のセミナー実績。FAP療法などトラウマケアを専門に、自己肯定感の高め方や不安の手放し方をわかりやすく解説します。
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