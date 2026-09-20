マット・デイモン主演、『ジェイソン・ボーン』新作映画（タイトル未定）について、シリーズを代表するポール・グリーングラス監督が期待を語った。

作家ロバート・ラドラムのスパイ小説に基づく『ボーン』シリーズは、2002年『ボーン・アイデンティティー』から、2016年『ジェイソン・ボーン』まで計5作が製作された。『ボーン・レガシー』（2012）以外の4作はマット・デイモンが主演を務めており、そのうち3本を手がけたのがグリーングラスだったのだ。

シリーズの権利は2025年にユニバーサル・ピクチャーズが獲得しており、新作はデイモンと『教皇選挙』（2024）のエドワード・バーガー監督のもとで進行中。一時は脚本が完成していると伝えられていたが、デイモンによれば脚本作業がようだ。

米にて、グリーングラスは『ボーン』シリーズの今後について「（観客であることに）満足していますし、新作がとても楽しみです」と話した。

「エド・バーガーが撮るんですから、素晴らしい作品になるでしょう。素晴らしいキャラクターを擁する偉大なフランチャイズです、次回作が待ちきれません。」

グリーングラスは、第1作『ボーン・アイデンティティー』を手がけたダグ・リーマン監督からバトンを受け取り、リアルかつスタイリッシュなアクション演出を確立。その影響はのちのアクション映画にも表れている。

もっとも、グリーングラスは「（アクションの）スタイルが自分のものだとは思いません。そういう言葉を使うとしたら、自分の作品にでしょうね」と話した。「ベストを尽くし、己に正直な映画を作ろうとしますが、結局は自分のやり方を貫くしかない。すべての作品が成功するわけではない、というのが映画の宿命で、それでも毎回110%の力を注ぐのです」

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