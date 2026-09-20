柳葉敏郎、青島俊作と“背中合わせ”2ショット 『踊る大捜査線』鑑賞＆“再会”に15万超「いいね」
「踊る大捜査線 ネットワーク捜査員“柳葉敏郎”誕生!!」宣言も
【写真】柳葉敏郎、青島俊作と“背中合わせ”2ショット
俳優の柳葉敏郎が19日、自身のインスタグラムを更新。映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』を鑑賞したことを報告し、織田裕二演じる青島俊作との“2ショット”を公開した。投稿には20日朝時点で15万件を超える「いいね」が寄せられ、注目を集めている。
柳葉は「踊る大捜査線 ネットワーク捜査員“柳葉敏郎”誕生!!」と宣言し、「公開初日に楽しく観させて頂きました」と投稿。劇場に設置された、織田裕二演じる青島俊作の大型パネルと背中合わせになるようにポーズを決めた写真を公開した。
パネルには「青島俊作・相変わらず警察官やってます。」とのコピーが記されている。柳葉は同シリーズで、青島と立場を超えた信頼関係を築いた室井慎次役を長年演じ、2024年公開の映画『室井慎次 敗れざる者』、『室井慎次 生き続ける者』では主演を務めた。
それだけに、パネル越しながら青島と室井の“再会”を思わせる1枚となったこの写真には、ファンから大反響。投稿のコメント欄には、「室井さーん 素敵な写真をありがとう」「胸熱すぎますー」「きゃー カムバーック」「青島と室井さんの絆を感じるお写真をありがとうございます」「このツーショット見るだけで泣ける」などと多くのファンの思いが寄せられている。
【写真】柳葉敏郎、青島俊作と“背中合わせ”2ショット
俳優の柳葉敏郎が19日、自身のインスタグラムを更新。映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』を鑑賞したことを報告し、織田裕二演じる青島俊作との“2ショット”を公開した。投稿には20日朝時点で15万件を超える「いいね」が寄せられ、注目を集めている。
柳葉は「踊る大捜査線 ネットワーク捜査員“柳葉敏郎”誕生!!」と宣言し、「公開初日に楽しく観させて頂きました」と投稿。劇場に設置された、織田裕二演じる青島俊作の大型パネルと背中合わせになるようにポーズを決めた写真を公開した。
それだけに、パネル越しながら青島と室井の“再会”を思わせる1枚となったこの写真には、ファンから大反響。投稿のコメント欄には、「室井さーん 素敵な写真をありがとう」「胸熱すぎますー」「きゃー カムバーック」「青島と室井さんの絆を感じるお写真をありがとうございます」「このツーショット見るだけで泣ける」などと多くのファンの思いが寄せられている。