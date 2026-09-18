朝の起き抜けに血圧が高いのはなぜでしょうか。メディカルドック監修医が朝の血圧が高くなる原因とリスクについて解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「朝の血圧を下げる」には何が効く？”3つの方法”とモーニングサージを医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

小鷹 悠二（おだかクリニック）

福島県立医科大学医学部卒業 / 専門は循環器内科 / 2009/4月～2013/3月宮城厚生協会坂総合病院 / 2013/4月～2017/3月東北大学病院循環器内科・同大学院医員 / 2017/4月～2018/5月仙台オープン病院循環器内科医長 / 2018/5月～おだかクリニック副院長 / 診療所での外来業務に加え、産業医、学校医としての業務も行っている。

血圧とは？

血圧とは、心臓から送り出された血液が血管の壁を押す力のことです。心臓はポンプのように縮んだり広がったりして血液を全身に送っています。心臓が縮んで血液を送り出す時の最も高い圧力が「上の血圧」、広がって血液を溜める時の最も低い圧力が「下の血圧」です。血圧が高い状態が続くと、血管が傷つき、脳卒中や心臓病などの重大な病気を引き起こす原因になります。

血圧の数値が意味すること

心臓が縮んで血液を押し出す時の最も高い圧力が「収縮期血圧（上の血圧）」、広がって血液を溜める時の最も低い圧力が「拡張期血圧（下の血圧）」です。

血圧の日内変動のメカニズム

血圧は1日の中で変動しており、通常は寝ている夜間に低く、起床前後に高くなります。これは、体が活動の準備を始めるためです。朝になると「交感神経」という自律神経が活発になり、血管を収縮させたり、血圧を上げるホルモンが増えたりして血圧を上昇させます。逆に夜はリラックスして血圧が下がります。この変動は、体が1日の活動リズムに合わせるための自然な仕組みです。

朝の血圧が高くなる原因とリスク

血圧は1日中ずっと同じではなく、通常は夜間に低くなり、朝に高くなるというリズムがあります。しかし、この朝の血圧が異常に高くなってしまう人がいて、これを「早朝高血圧」と呼びます。病院でお昼ごろに測ると正常に戻っていることが多いため、健康診断などでは見つかりにくい「仮面高血圧」とよばれる病態のひとつです。気づかないうちに心臓や血管に大きな負担をかけ続けてしまうので、自宅で朝に血圧を測ってチェックすることがとても大切です。

なぜ朝に血圧が上がってしまうのか？

朝起きると、体は活動モードに切り替わります。この時「交感神経」という神経が活発になり、血管を縮めて血圧を上げます。これは自然な反応ですが、血管が硬くなっていたり、急な寒さを感じたりすると、血圧が上がりすぎてしまいます。また、前の晩のお酒や、高血圧の薬の効果が朝までに切れてしまうことも原因になります。さらに、睡眠時無呼吸症候群などで夜しっかり休めていないと、夜の高い血圧がそのまま朝まで続いてしまうこともあります。

寝起きの血圧が急上昇する「モーニングサージ」とは？

「モーニングサージ」とは、夜寝ている間は血圧が低いのに、目覚めると同時にジェットコースターのように急激に血圧が上がる現象のことです。波（サージ）のように押し寄せることからこう呼ばれます。健康な人でも朝は少し血圧が上がりますが、モーニングサージはその上がり方が激しいのが特徴です。血管に急な衝撃がかかるため、他の時間帯は血圧が正常でも、このタイプは特に注意が必要です。朝の家庭血圧が135/85mmHgを超えるようなら警戒が必要です。

朝の血圧が高い状態を放置するリスク

朝の血圧が高い状態を放っておくと、脳卒中や心筋梗塞などの命に関わる病気を引き起こす危険性が非常に高くなります。実際、こうした危険な病気は朝の時間帯に多く起きています。朝の血圧が急上昇する人は、そうでない人に比べて脳卒中などのリスクが約2.5倍以上高いというデータもあります。また、脳や心臓だけでなく、腎臓などの臓器も少しずつ傷ついていきます。「昼間は正常だから大丈夫」と油断せず、早めに医師に相談して治療することが大切です。

「朝の血圧を下げる方法」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「朝の血圧を下げる方法」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

血圧が気になるときにタオルを握るグーパー運動は朝起きてすぐ行っても良いですか？

小鷹 悠二 医師

基本的には、自分の好きな時間に行って大丈夫です。ただ、朝起きてすぐは血圧が急に上がりやすい時間帯でもあります。特に寒い冬の朝などは血管が縮まりやすいため、部屋を暖かくして、少し動いて体が起きてから行うのが安心です。この運動は、一度きりではなく毎日コツコツ長く続けることで効果が出るので、自分が忘れずに続けやすいタイミングを見つけてやってみましょう。

朝だけ血圧が高い場合でも、薬を飲む必要はありますか？

小鷹 悠二 医師

朝だけ血圧が高い「早朝高血圧」は、脳卒中や心臓病を起こす危険が高いため、治療が必要です。まずは減塩や寒さ対策などの生活習慣を見直すことから始め、それでも下がらない時は薬を飲む必要があります。病院での血圧が正常でも安心せず、医師に相談して自分に合った治療を受けることが大切です。

朝の血圧が150以上だったら、すぐに受診すべきですか？

小鷹 悠二 医師

朝の血圧が135以上あると「早朝高血圧」と呼ばれ、150は高い状態です。もし激しい頭痛や胸の痛み、しびれなどがあれば、すぐに受診が必要です。症状がなくても、血管に負担がかかっている状態が続いてしまうため、放置せずに早めに医師に相談しましょう。

モーニングサージによる高血圧は冬になりやすいのでしょうか？

小鷹 悠二 医師

はい、冬はモーニングサージが起こりやすくなります。寒さで血管が縮まるうえに、暖かい布団から寒い部屋へ移動する温度差が刺激となって、血圧が急上昇してしまうからです。心臓病などの危険も高まるため、冬の朝は暖房で部屋を暖かくしてから起きるなどの工夫が大切です。

まとめ 朝の血圧管理は生活習慣の改善と早期の受診が大切！

朝の血圧が高いことは、脳や心臓の病気などの深刻な病気の原因となってしまうため、注意が必要です。まず日常生活の中で改善できることを見なおし、それでも改善がない場合には早期にて適切な治療を受けることが大切です。

「朝の血圧」に関連する病気

「朝の血圧」から医師が考えられる病気は9個ほどあります。各病気の詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

血管・心臓に関連する疾患

高血圧狭心症心筋梗塞脳梗塞脳出血くも膜下出血慢性腎臓病大動脈解離

大動脈瘤

心不全

心臓弁膜症

「朝の血圧」に関連する症状

関連する症状

不整脈頭が痛いめまい

立ち眩み

動悸顔がほてる

胸が苦しい

参考文献

高血圧管理・治療ガイドライン2025

一般向け「高血圧治療ガイドライン2019」の解説冊子

早朝高血圧とは オムロン

特に危険！早朝の高血圧とは？ 日本予防医学協会