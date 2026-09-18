第2次高市改造内閣の発足を受けて、NNNと読売新聞が行った緊急の世論調査で、高市内閣の支持率は59％と、先月から3ポイント回復しました。

世論調査で、高市内閣の支持率は、前回、先月より3ポイント上昇し59％、一方「支持しない」は30％でした。高市総理が行った内閣や自民党役員の人事については「評価する」が52％、「評価しない」が34％でした。

また、日本維新の会から新たに大臣が起用されたことについては「評価する」がおよそ6割でした。

高市総理にどのくらい総理を続けてほしいかについては、「できるだけ長く」が40％、「自民党総裁の任期が切れる来年9月まで」が43％、「すぐに交代してほしい」が13％でした。

一方、解体が決まった中道改革連合が年内は離党する議員の分を含めた政党交付金11億円あまりを受け取ることに、「納得できない」が8割でした。

政党支持率は自民党が35％、日本維新の会は4％でした。参政党は5％、国民民主党は4％、チームみらいは1％、中道改革連合から立憲出身者で立ち上げた「民主改革の会」は0％、「支持する政党はない」は40％でした。

■NNN・読売新聞 世論調査 9月17日から18日全国有権者に電話調査固定電話 398人 回答率53％携帯電話 603人 回答率24％合計1001人が回答