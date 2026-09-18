60代からの幸せな暮らし方。ライフさんの「3つの～し過ぎない」秘訣
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「【シニアライフ60代】シンプルライフ、丁寧な暮らし、心の断捨離、ささやかな暮らし」と題した動画を公開しました。動画では、ライフさんが人生の先輩から教わったという、明るく暮らすための秘訣である「3つの『～し過ぎない』」について紹介しています。
金沢銘菓「舞づる」とお茶を楽しみながら、ライフさんは「人生も後半となり、与えられた時間を明るく楽しく過ごしたいとつねづね思っています」と語ります。そして、少し前を歩く人生の先輩から教わったという3つの秘訣を提示しました。
1つ目の秘訣は「考え過ぎない」こと。考えることは大切である一方で、前向きに過ごすために考え過ぎは禁物だと説明します。「くよくよ悩んだり過剰な心配をする時間があったら、その時間は前向きな事を考える時間として使います」と、心の持ちようについて言及しました。動画内では、ライフさんがビーズアクセサリーを丁寧に仕上げる様子も収められています。
2つ目は「頑張りすぎない」こと。「気力は以前と同じでも、体力は残念ですが若い頃と同じではありません」と現実を受け止め、頑張りすぎは体に不調をもたらすと指摘。「今の自分のキャパを知っておく事は大事なことです」と無理のない生活の重要性を説きました。
3つ目は「近づき過ぎない」こと。友人や知人、そして家族であっても別々の人間であるとし、べったりした関係はお互いに甘えが出て、相手への敬意が薄れがちになると語ります。「人は誰もが侵されたくはない領域を持っているので、より良い人間関係を保つためには、たとえそれが子どもであっても距離感は大切です」と提案しました。この場面では、ベランダで育てたシソを収穫し、特製のタレに漬け込んで温かいご飯に乗せて味わう様子が映し出されています。
日々のささやかな幸せを大切にしながら、心穏やかに過ごすための「3つの『～し過ぎない』」という提案。シニア世代だけでなく、人間関係や日々の暮らしに悩む多くの人にとって、心を軽くするヒントとなりそうです。
金沢銘菓「舞づる」とお茶を楽しみながら、ライフさんは「人生も後半となり、与えられた時間を明るく楽しく過ごしたいとつねづね思っています」と語ります。そして、少し前を歩く人生の先輩から教わったという3つの秘訣を提示しました。
1つ目の秘訣は「考え過ぎない」こと。考えることは大切である一方で、前向きに過ごすために考え過ぎは禁物だと説明します。「くよくよ悩んだり過剰な心配をする時間があったら、その時間は前向きな事を考える時間として使います」と、心の持ちようについて言及しました。動画内では、ライフさんがビーズアクセサリーを丁寧に仕上げる様子も収められています。
2つ目は「頑張りすぎない」こと。「気力は以前と同じでも、体力は残念ですが若い頃と同じではありません」と現実を受け止め、頑張りすぎは体に不調をもたらすと指摘。「今の自分のキャパを知っておく事は大事なことです」と無理のない生活の重要性を説きました。
3つ目は「近づき過ぎない」こと。友人や知人、そして家族であっても別々の人間であるとし、べったりした関係はお互いに甘えが出て、相手への敬意が薄れがちになると語ります。「人は誰もが侵されたくはない領域を持っているので、より良い人間関係を保つためには、たとえそれが子どもであっても距離感は大切です」と提案しました。この場面では、ベランダで育てたシソを収穫し、特製のタレに漬け込んで温かいご飯に乗せて味わう様子が映し出されています。
日々のささやかな幸せを大切にしながら、心穏やかに過ごすための「3つの『～し過ぎない』」という提案。シニア世代だけでなく、人間関係や日々の暮らしに悩む多くの人にとって、心を軽くするヒントとなりそうです。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
なんだか少し、疲れていませんか。 ここは、人生を軽くしていく場所です。 いつもご視聴ありがとうございます。 1960年生まれのライフです。 このチャンネルでは、 🌿 暮らしを軽くする工夫 🌿 心が少し軽くなる考え方 🌿 夫婦ふたりの穏やかな日常 をテーマに、3日に一度、18時に動画をお届けしています。 子どもたちが独立し、現在は夫とふたり暮らしです。 60代になってから、持ち物を減らしたり、家事のやり方を見直したり、無理な頑張りを手放したり。 当たり前だと思っていたことを少しずつ変えてきました。 すると、暮らしだけでなく、気持ちまで軽くなりました。 このチャンネルでは、部屋のこと、お金のこと、人との距離感のこと。 そして人生後半を心地よく過ごすための小さな工夫を、日々の暮らしを通してお話ししています。 🌷 暮らしを軽くするヒント 🌷 心が少し軽くなる考え方 🌷 夫婦ふたり暮らしの日常 🌷 人生後半を心地よく楽しむ工夫 「年を重ねても、人生はもっと軽やかにできる」 同世代の方へ。 そして、これからを心地よく生きていきたい方へ。 ここが、少し肩の力を抜ける場所になれたらうれしいです。 ──────────────── 📕 著書 『64歳、やめて捨てたら手に入った、幸せな暮らし』（扶桑社） https://www.amazon.jp/dp/4594099017 📷 Instagram（お仕事のご依頼はこちら） https://www.instagram.com/happy_senior1960 🎵 BGMについて 音楽生成AI「SUNO」による音源を一部の動画で使用しています。 https://www.suno.ai/ ──────────────── 🌸 チャンネル登録はこちら https://www.youtube.com/@60life 3日に一度、18時。 一日の終わりに、そっと整う時間をお届けしています。 またここで、お会いできたらうれしいです
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