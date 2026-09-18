ブラッド・ピット、愛犬家の顔全開！ 『ハート・オブ・ビースト』プレミアで大型犬たちと笑顔
ブラッド・ピット主演最新作『ハート・オブ・ビースト』の全世界同時公開を前に、現地時間9月16日、米テネシー州フランクリンのファーストバンク・アンフィシアターでグローバルプレミアが開催。ブラッドをはじめ、デヴィッド・エアー監督ら豪華キャスト・スタッフが集結した。
【写真】愛犬家ぶり全開！ 大型犬たちと無邪気に戯れるブラッド・ピット
元採石場を再開発して造られたファーストバンク・アンフィシアターは、雄大な大自然に囲まれた美しいロケーションと圧倒的な音響設備を誇る野外コンサート会場だ。大自然でのサバイバルを描く本作にこれ以上ないほどマッチした特別な空間について、主演のブラッドも「この映画をこの会場に持ち込んで、野外で鑑賞できるのは本当に素晴らしい体験だよ」と興奮気味に語った。
熱気あふれる会場に登場したブラッドは、作品の雰囲気にあわせたワイルドな迷彩柄のセットアップに身を包み、集まったファンとメディアを魅了。さらに、旧知の仲であるデヴィッド・エアー監督をはじめ、作品に確かな厚みをもたらすJ・K・シモンズ、映画の舞台であるアラスカ先住民であるイヌイットにルーツを持つアンナ・ラムら豪華キャスト・スタッフも集結した。
カーペットには、劇中でブラッド演じるジェームズの“かけがえのない相棒”として活躍するシェパードのオーディンにちなみ、複数の大型犬たちもスペシャルゲストとして登場。プライベートでも大の愛犬家として知られるブラッドが、犬たちと笑顔で無邪気に戯れる和やかな一幕も見られた。
また、全世界公開に先駆けた特別スクリーニングも実施されたほか、劇中を彩る楽曲をカントリーミュージシャンが生歌で披露するなど、豪華なパフォーマンスも繰り広げられた。大自然に囲まれた夜空の下で映画の世界観を全身で体感する、まさにプレミアムな一夜となった。
映画『ハート・オブ・ビースト』は、9月25日より全世界同時公開。
【写真】愛犬家ぶり全開！ 大型犬たちと無邪気に戯れるブラッド・ピット
元採石場を再開発して造られたファーストバンク・アンフィシアターは、雄大な大自然に囲まれた美しいロケーションと圧倒的な音響設備を誇る野外コンサート会場だ。大自然でのサバイバルを描く本作にこれ以上ないほどマッチした特別な空間について、主演のブラッドも「この映画をこの会場に持ち込んで、野外で鑑賞できるのは本当に素晴らしい体験だよ」と興奮気味に語った。
カーペットには、劇中でブラッド演じるジェームズの“かけがえのない相棒”として活躍するシェパードのオーディンにちなみ、複数の大型犬たちもスペシャルゲストとして登場。プライベートでも大の愛犬家として知られるブラッドが、犬たちと笑顔で無邪気に戯れる和やかな一幕も見られた。
また、全世界公開に先駆けた特別スクリーニングも実施されたほか、劇中を彩る楽曲をカントリーミュージシャンが生歌で披露するなど、豪華なパフォーマンスも繰り広げられた。大自然に囲まれた夜空の下で映画の世界観を全身で体感する、まさにプレミアムな一夜となった。
映画『ハート・オブ・ビースト』は、9月25日より全世界同時公開。