ヨン・サンホ監督最新作『コロニー／群体』2027年元日公開！ 超高速で進化する感染者が襲来
ヨン・サンホ監督の最新作『コロニー／群体』が、2027年1月1日より全国公開されることが決定し、ティザービジュアルと特報映像が解禁。さらに、ヨン・サンホ監督とク・ギョファンの来日も発表された。
【動画】“未知の感染者”が群れで襲来！ 映画『コロニー／群体』特報映像
タイトルの「コロニー」とは、同一種の生物が群れや集団を形成している状態のこと。本作は、感染者たちが群れ（群体）となって迫り来る絶体絶命ノンストップ・パニック・アクションだ。
舞台はソウル都心の超高層ビル。突如発生した未知のバイオテロによりビルは封鎖され、逃げ場を失ったバイオテクノロジー教授のクォン・セジョン（チョン・ジヒョン）らは、粘る糸を引きながら猛スピードで襲い来る“未知の感染者たち”が集団知性を持ち、進化し続けていることに気づく。生存者たちはヤツらから逃げ切り、超高層ビルから脱出することができるのか!?
監督を務めるのは、『新感染 ファイナル・エクスプレス』で世界中に“Kゾンビ”旋風を巻き起こし、『新感染半島 ファイナル・ステージ』でその世界をさらにスケールアップさせたヨン・サンホ。脚本とエグゼクティブ・プロデューサーを担当したドラマ『ガス人間』の鮮烈さも記憶に新しく、日本のクリエイター陣からの信頼も厚い彼が生み出した新たな物語が、再び世界を感染させる。
主演を務めるのは、『猟奇的な彼女』で知られ、11年ぶりのスクリーン復帰となるチョン・ジヒョン。極限状況の中でも仲間を率いて突き進む主人公セジョンを、圧倒的な存在感と身体性で体現する。さらに、『新感染半島 ファイナル・ステージ』などヨン・サンホ作品で異彩を放ってきたク・ギョファンが、バイオテロのカギを握る生物学者ソ・ヨンチョル博士を演じる。加えて、チ・チャンウク、シン・ヒョンビン、キム・シンロク、コ・スら、韓国エンタテインメント界を代表する俳優陣が集結する。
このたび解禁されたティザービジュアルには、大量の“感染者”たちが群れとなってこぼれ出す衝撃的な光景が。「感染も、進化も、超高速」というコピーが添えられ、未知の感染者たちが襲い来る絶体絶命の物語を予感させる仕上がりとなっている。
あわせて解禁された特報は、ソウル都心の高層ビルでの日常が一変し、正体不明の“感染者”が出現。容赦なく飛び掛かる感染者から、生存者たちが逃げ惑うショッキングな映像で幕を開ける。やがて、大量の感染者たちが一様に上を向きながら震える異様な姿が映し出され、これまでに見たことのない未知の恐怖への好奇心をかき立てる映像となっている。
ナレーションは声優の中村悠一が担当。バイオテロによってロックダウンされた超高層ビルで巻き起こる極限の世界へと見る者を引き込んでいく。
さらに、第39回東京国際映画祭での上映にあわせて、ヨン・サンホ監督、ヤン・ユミンプロデューサー、ク・ギョファンの来日も決定。日本での初お披露目となる東京国際映画祭で、製作陣やキャストの声を直接聞くことができる貴重な機会となる。チケットの先行抽選は、本日18日正午より、東京国際映画祭の公式サイトで開始される。
映画『コロニー／群体』は、2027年1月1日より全国公開。
【動画】“未知の感染者”が群れで襲来！ 映画『コロニー／群体』特報映像
タイトルの「コロニー」とは、同一種の生物が群れや集団を形成している状態のこと。本作は、感染者たちが群れ（群体）となって迫り来る絶体絶命ノンストップ・パニック・アクションだ。
監督を務めるのは、『新感染 ファイナル・エクスプレス』で世界中に“Kゾンビ”旋風を巻き起こし、『新感染半島 ファイナル・ステージ』でその世界をさらにスケールアップさせたヨン・サンホ。脚本とエグゼクティブ・プロデューサーを担当したドラマ『ガス人間』の鮮烈さも記憶に新しく、日本のクリエイター陣からの信頼も厚い彼が生み出した新たな物語が、再び世界を感染させる。
主演を務めるのは、『猟奇的な彼女』で知られ、11年ぶりのスクリーン復帰となるチョン・ジヒョン。極限状況の中でも仲間を率いて突き進む主人公セジョンを、圧倒的な存在感と身体性で体現する。さらに、『新感染半島 ファイナル・ステージ』などヨン・サンホ作品で異彩を放ってきたク・ギョファンが、バイオテロのカギを握る生物学者ソ・ヨンチョル博士を演じる。加えて、チ・チャンウク、シン・ヒョンビン、キム・シンロク、コ・スら、韓国エンタテインメント界を代表する俳優陣が集結する。
このたび解禁されたティザービジュアルには、大量の“感染者”たちが群れとなってこぼれ出す衝撃的な光景が。「感染も、進化も、超高速」というコピーが添えられ、未知の感染者たちが襲い来る絶体絶命の物語を予感させる仕上がりとなっている。
あわせて解禁された特報は、ソウル都心の高層ビルでの日常が一変し、正体不明の“感染者”が出現。容赦なく飛び掛かる感染者から、生存者たちが逃げ惑うショッキングな映像で幕を開ける。やがて、大量の感染者たちが一様に上を向きながら震える異様な姿が映し出され、これまでに見たことのない未知の恐怖への好奇心をかき立てる映像となっている。
ナレーションは声優の中村悠一が担当。バイオテロによってロックダウンされた超高層ビルで巻き起こる極限の世界へと見る者を引き込んでいく。
さらに、第39回東京国際映画祭での上映にあわせて、ヨン・サンホ監督、ヤン・ユミンプロデューサー、ク・ギョファンの来日も決定。日本での初お披露目となる東京国際映画祭で、製作陣やキャストの声を直接聞くことができる貴重な機会となる。チケットの先行抽選は、本日18日正午より、東京国際映画祭の公式サイトで開始される。
映画『コロニー／群体』は、2027年1月1日より全国公開。