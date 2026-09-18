橋本将生×中島瑠菜『お姉ちゃんの翠くん』切ない恋心がぎゅっと詰まった場面カット一挙解禁
timelesz・橋本将生が主演し中島瑠菜がヒロインを務める映画『お姉ちゃんの翠くん』より、登場人物たちの切ない恋心がぎゅっと詰まった場面写真7点が解禁された。
【写真】切ない想いが交差する『お姉ちゃんの翠くん』場面写真（7点）
本作は、目黒あむの大人気コミックの実写化で、誰にも言えない“好き”の気持ちを描く、究極の片思いラブストーリー。
女子高生のスイ（中島）は、お姉ちゃんの彼氏・翠（みどり）くん（橋本）が苦手。子供扱いしてからかってくる彼のことがムカつくと思っていたのに、受験勉強をきっかけに距離が近づき、彼の意外な優しさを知るにつれ、スイはいつしか恋に落ちてしまう。
だけど、彼は大好きな姉・桃（久間田琳加）の大切な彼氏。「この気持ちは、絶対に封印する」と心に決めたスイだったが、止めようとすればするほど、翠くんへの想いは加速していって…。そして、そんなスイの片想いに気づきながら、実は彼女への想いを密かに抱えている幼なじみの菖（松本怜生）。絶対に好きになってはいけない人を好きになってしまった、切ない初恋の結末は？
今回解禁されたのは、登場人物たちの切ない恋心がぎゅっと詰まった場面写真7点。
その中には、無邪気に笑うスイと、そんなスイを妹のようにかわいがる翠が、アルバムを一緒に覗き込み、笑い合う姿が。楽しく過ごすほど、胸の奥では彼への想いがどんどんふくらんでいく--隠された究極の片思いを捉えた、胸がキュンとする一枚だ。
また、スイと姉・桃の仲睦まじい姉妹ショットのほか、桃と翠が自然体で穏やかに笑い合い、決して入り込めない2人だけの特別な空気が伝わる写真もあり、叶わない恋の切なさが募る…。
写真にはそのほか、スイのそばにいつもいる、幼馴染の菖の姿も。通学路でスイをじっと見つめる姿や、そっと手を引く姿なども収められ、スイの翠くんへの想いに気づきながらも、彼女へまっすぐな恋心を寄せる切ない表情が印象的だ。
加えて、“年上男子”の魅力にあふれた翠の真剣な表情を捉えたショット、そして、ピュアな恋心がにじむスイの姿も捉えている。
揺れ動くそれぞれの想いが織りなす、ピュアで切ない恋の行方に注目だ。
映画『お姉ちゃんの翠くん』は、12月4日より全国公開。
【写真】切ない想いが交差する『お姉ちゃんの翠くん』場面写真（7点）
本作は、目黒あむの大人気コミックの実写化で、誰にも言えない“好き”の気持ちを描く、究極の片思いラブストーリー。
女子高生のスイ（中島）は、お姉ちゃんの彼氏・翠（みどり）くん（橋本）が苦手。子供扱いしてからかってくる彼のことがムカつくと思っていたのに、受験勉強をきっかけに距離が近づき、彼の意外な優しさを知るにつれ、スイはいつしか恋に落ちてしまう。
今回解禁されたのは、登場人物たちの切ない恋心がぎゅっと詰まった場面写真7点。
その中には、無邪気に笑うスイと、そんなスイを妹のようにかわいがる翠が、アルバムを一緒に覗き込み、笑い合う姿が。楽しく過ごすほど、胸の奥では彼への想いがどんどんふくらんでいく--隠された究極の片思いを捉えた、胸がキュンとする一枚だ。
また、スイと姉・桃の仲睦まじい姉妹ショットのほか、桃と翠が自然体で穏やかに笑い合い、決して入り込めない2人だけの特別な空気が伝わる写真もあり、叶わない恋の切なさが募る…。
写真にはそのほか、スイのそばにいつもいる、幼馴染の菖の姿も。通学路でスイをじっと見つめる姿や、そっと手を引く姿なども収められ、スイの翠くんへの想いに気づきながらも、彼女へまっすぐな恋心を寄せる切ない表情が印象的だ。
加えて、“年上男子”の魅力にあふれた翠の真剣な表情を捉えたショット、そして、ピュアな恋心がにじむスイの姿も捉えている。
揺れ動くそれぞれの想いが織りなす、ピュアで切ない恋の行方に注目だ。
映画『お姉ちゃんの翠くん』は、12月4日より全国公開。