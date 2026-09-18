横浜流星主演『LOST10』山本未來・吉沢悠・兵頭功海・金子昇ら出演決定 キャラ相関図も公開
横浜流星が主演を務める10月16日スタートのドラマ『LOST10』（TBS系／毎週金曜22時）より、キャラクター相関図が公開。あわせて、物語の核となる10人のキャラクターを取り巻く追加キャストが一挙発表された。
【写真】横浜流星ら10人の運命が複雑に交差！ ドラマ『LOST10』キャラクター相関図
本作は、北海道の壮大な大地を舞台に、登山ツアー中に起きた遭難事故「支樺岳（しからだけ）事件」をきっかけに、10人の運命が絡み合っていくヒューマンサスペンス・エンターテインメント。横浜は遭難事故を追う主人公の刑事・小駒を演じる。
10人のキャラクターを軸にした謎が次々と展開していく本作。今回発表されたのは、北海道警察の関係者や登山ツアー参加者らを演じる9人だ。
小栗演じる直が契約している保険調査会社東京本社の課長・枡友（ますとも）役に山本未來。横浜演じる小駒が勤務する北海道警察の関係者として、北見方面本部の指導官・遠藤役に吉沢悠、小駒と同じ支樺署勤務の課長・井上役に水橋研二、知能犯・組織犯罪主任・春日部（かすかべ）役に柳憂怜、係長・西田役にやす（ずん）といった個性派が脇を固める。
さらに、遭難事故が起きた登山ツアーの参加者として、会社員・門伝（もんでん）役を兵頭功海、飲食店経営者・二階堂役を金子昇、公務員・宇江松（うえまつ）役を吉岡睦雄、門伝の妻・美咲役を森田想が演じる。
注目の若手俳優から演技派の名バイプレイヤーまで、個性豊かなキャストが集結。物語の核となる10人とそれぞれのキャラクターが緻密に交差し、予想もしない展開と深みをもたらしていく。彼らが物語にどのような影響を与えるのか、注目だ。
また、本作は動画配信サービス「U‐NEXT」と「Netflix」での国内配信も決定。U‐NEXTでは各話の初回放送直後（第1話は10月16日）より配信され、Netflixでは10月17日より国内配信を開始し、その後、世界各国でも順次配信される。
さらに、民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」では、各話の初回放送終了直後から最新話を1週間無料配信する。
金曜ドラマ『LOST10』は、TBS系にて10月16日より毎週金曜22時放送。
【写真】横浜流星ら10人の運命が複雑に交差！ ドラマ『LOST10』キャラクター相関図
本作は、北海道の壮大な大地を舞台に、登山ツアー中に起きた遭難事故「支樺岳（しからだけ）事件」をきっかけに、10人の運命が絡み合っていくヒューマンサスペンス・エンターテインメント。横浜は遭難事故を追う主人公の刑事・小駒を演じる。
小栗演じる直が契約している保険調査会社東京本社の課長・枡友（ますとも）役に山本未來。横浜演じる小駒が勤務する北海道警察の関係者として、北見方面本部の指導官・遠藤役に吉沢悠、小駒と同じ支樺署勤務の課長・井上役に水橋研二、知能犯・組織犯罪主任・春日部（かすかべ）役に柳憂怜、係長・西田役にやす（ずん）といった個性派が脇を固める。
さらに、遭難事故が起きた登山ツアーの参加者として、会社員・門伝（もんでん）役を兵頭功海、飲食店経営者・二階堂役を金子昇、公務員・宇江松（うえまつ）役を吉岡睦雄、門伝の妻・美咲役を森田想が演じる。
注目の若手俳優から演技派の名バイプレイヤーまで、個性豊かなキャストが集結。物語の核となる10人とそれぞれのキャラクターが緻密に交差し、予想もしない展開と深みをもたらしていく。彼らが物語にどのような影響を与えるのか、注目だ。
また、本作は動画配信サービス「U‐NEXT」と「Netflix」での国内配信も決定。U‐NEXTでは各話の初回放送直後（第1話は10月16日）より配信され、Netflixでは10月17日より国内配信を開始し、その後、世界各国でも順次配信される。
さらに、民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」では、各話の初回放送終了直後から最新話を1週間無料配信する。
金曜ドラマ『LOST10』は、TBS系にて10月16日より毎週金曜22時放送。