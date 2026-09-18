LEVEL3：グローブを装着して実践的なサンドバッグ打ちに挑戦

右代啓祐がプロ入団テスト基準の91m遠投に挑戦！「絶対もっと出てる」10年前の最速記録に挑むピッチングも

【肩トレ改善】「上から押されるイメージで耐える」重さに頼らない究極のマッスルコントロール

回数より質で追い込む！腹筋と背中を効率よく鍛え上げるプロ直伝のマル秘テクニック

超人右代のパワーがあれば、腕相撲の世界女王に勝てる説。検証しました。

チャンネル情報

King Of Athlete 右代啓祐が全力で挑むチャンネル！筋トレや体作りのコツはもちろん、体を張ったチャレンジ企画や陸上のことまで、“限界突破の楽しさ”をお届けします。