限界突破で全身強化！十種競技王者・右代啓祐がプロの練習メニューに本気で挑むキックボクシング入門
YouTubeチャンネル「右代啓祐のK.O.Aチャンネル」が、「「陸上界のバケモノ」に格闘技をさせたらどうなる？ヘビー級キックボクサーがここに誕生しました。」を公開しました。十種競技の王者である右代啓祐が、キックボクシングジム「ヒデズキック」を訪れ、プロ向けの過酷な練習メニューに本気で挑戦する様子を収めています。
プログラムは、フットワークを意識したシャドーボクシングからスタート。ジャブやストレートなどパンチの基礎を学び、前に体重をかけて打つポイントや、レバーを狙われた際のディフェンス姿勢などを確認します。続いてサンドバッグ打ちに移行し、すねを当てるキックのフォームや、左右の足をスイッチする動きを反復。その後グローブを装着しての本格的な打ち込みでは、さらに強い打撃を連続して放つハードな練習となり、十種競技の王者も徐々に息が上がり始めます。
終盤は、ミット打ち、超ミット打ちとさらに強度が上昇。1分間の連続ミット打ちでは、パンチやキックの連打に加え、攻撃をかわすディフェンスの動きも要求されます。「腕重い」とこぼしつつも、持ち前の驚異的な体力と運動神経で応え続ける右代。しかし、最後はマットに倒れ込むほど体力を使い切り、「これはやった人にしかわからない」と充実感を滲ませました。
「これみんなやった方がいい」「一気に体力が上がる」と右代が語るように、全身をハードに鍛え上げるキックボクシング。自身の限界を突破するようなトレーニングの様子に、日々の運動へのモチベーションをもらってみてはいかがでしょうか。
プログラムは、フットワークを意識したシャドーボクシングからスタート。ジャブやストレートなどパンチの基礎を学び、前に体重をかけて打つポイントや、レバーを狙われた際のディフェンス姿勢などを確認します。続いてサンドバッグ打ちに移行し、すねを当てるキックのフォームや、左右の足をスイッチする動きを反復。その後グローブを装着しての本格的な打ち込みでは、さらに強い打撃を連続して放つハードな練習となり、十種競技の王者も徐々に息が上がり始めます。
終盤は、ミット打ち、超ミット打ちとさらに強度が上昇。1分間の連続ミット打ちでは、パンチやキックの連打に加え、攻撃をかわすディフェンスの動きも要求されます。「腕重い」とこぼしつつも、持ち前の驚異的な体力と運動神経で応え続ける右代。しかし、最後はマットに倒れ込むほど体力を使い切り、「これはやった人にしかわからない」と充実感を滲ませました。
「これみんなやった方がいい」「一気に体力が上がる」と右代が語るように、全身をハードに鍛え上げるキックボクシング。自身の限界を突破するようなトレーニングの様子に、日々の運動へのモチベーションをもらってみてはいかがでしょうか。
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