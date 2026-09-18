J1のFC東京は18日、サラゴサ（スペイン）から元U-21同国表FWダニ・ゴメス（28）が完全移籍で加入すると発表した。背番号は「99」に決まった。

クラブを通じてのダニ・ゴメスのコメントは以下のとおり。

「私たち全員がめざしている目標は、チャンピオンになることだと聞いています。その道のりは長いものになると思いますが、目標を達成するために全力で戦います。

強いメンタリティを持った素晴らしいチームを作り上げ、その小さな積み重ねが、きっと私たちの目標達成につながると信じています。

スタジアムでFC東京のファン・サポーターのみなさんにお会いできることを、今からとても楽しみにしています。近いうちにお会いしましょう。ありがとうございます」

レアル・マドリードのアカデミー出身であるダニ・ゴメスは、これまでスペイン1部や2部のクラブを渡り歩き、公式戦273試合59得点16アシストを記録。相手最終ラインとの駆け引きを得意とする点取り屋で、前線からのプレスやセカンドボールへの反応も早く守備の献身性も兼ね備える。

25～26年シーズンはスペイン2部のサラゴサでプレーし、33試合9得点を記録していた。直近では無所属となっており、悲願の初優勝に向けたラストピースとして首都クラブに迎えられた。