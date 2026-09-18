韓国の人気アニメ「キャッチ！ティニピン」初の劇場版『愛のハチュピン』27年3.19日本公開＆特報解禁
2024年に韓国で公開され、観客動員数124万人を突破する大ヒットを記録したアニメシリーズ「キャッチ！ティニピン」の初の劇場版『愛のハチュピン』が、2027年3月19日より日本公開されることが決定。併せて、特報＆ティザービジュアルが解禁された。
【動画】マジカルファンタジーな世界が広がる『愛のハチュピン』特報
2020年の放送開始以来、子どもからファミリーまで幅広い支持を集めているアニメシリーズ「キャッチ！ティニピン」。エモーション王国のプリンセス・ローミーが、地球に散らばったキュートな心の妖精“ティニピン”たちをキャッチしていく日常と冒険を描いた大人気作品だ。
韓国での人気キャラクター調査では、シリーズ「キャッチ！ティニピン」が16.8％で1位、代表キャラクターの「ハチュピン」も10％で3位を獲得するなど（韓国コンテンツ振興院「2025キャラクター産業白書」調べ）、本国で空前のブームを巻き起こしている本シリーズは、日本でも2022年から放送され、現在はシーズン4が放送中。テレ東系6局ネット「アニもり！」での放送をはじめ、公式YouTubeやAmazonプライム・ビデオなど各種プラットフォームで幅広く展開され、着実にファンを増やしている。
映画で描かれるのは、テレビシリーズの原点となる物語。エモーション王国のプリンセス・ローミーは、10歳の誕生日までに運命のパートナーとなる“ペアティニピン”を見つけなければならず…。ある日、王国の図書館で偶然“ハチュピン”の写真を目にしたローミーは、「この子が私の運命のペア！」とひと目惚れ。周囲から反対されても諦めず、キュートな妖精ハチュピンを探すため、未知なる冒険の旅へと出発する。旅の途中での新しい友だちとの出会いや不思議な出来事、そして人間に心を閉ざしてしまっていたハチュピンとのめぐり逢いを通じ、ローミーが本当の絆を結ぼうと奮闘する、ときめきと愛にあふれた冒険ファンタジーだ。
このたび、ローミーとハチュピンの冒険への期待が高まる特報が到着。ピンク色に包まれたポップで可愛らしい世界観があふれる映像に、ローミーとハチュピンの「運命の出会い」から始まる大冒険の予感を凝縮。愛らしい表情を見せるハチュピンや優しく語りかけるローミーの姿はもちろん、謎多きプリンス・リアムの登場、大迫力のモンスターや嵐の中を駆け抜ける3DCGアクションなど、見どころが満載だ。
さらに、キュートなダンスや美しいマジカルファンタジーの世界観、そして「ふたりがペアになるまでの物語」という言葉通り、二人の絆の始まりに胸がときめく、疾走感あふれる映像に仕上がっている。
ティザービジュアルには、舞い散る花びらと柔らかな光の中で、ローミーが手のひらに乗せたハチュピンを優しく見つめる、温もりあふれる姿が描かれています。添えられたキャッチコピーは“あなたとわたしの、はじまりの物語。”。ふたりが紡ぐ特別な絆と、これから始まる壮大な冒険への期待が高まるビジュアルとなっている。
また、本作のムビチケ前売券（カード）が全国の劇場にて発売中だ。
映画『愛のハチュピン』は、2027年3月19日全国公開。
【動画】マジカルファンタジーな世界が広がる『愛のハチュピン』特報
2020年の放送開始以来、子どもからファミリーまで幅広い支持を集めているアニメシリーズ「キャッチ！ティニピン」。エモーション王国のプリンセス・ローミーが、地球に散らばったキュートな心の妖精“ティニピン”たちをキャッチしていく日常と冒険を描いた大人気作品だ。
映画で描かれるのは、テレビシリーズの原点となる物語。エモーション王国のプリンセス・ローミーは、10歳の誕生日までに運命のパートナーとなる“ペアティニピン”を見つけなければならず…。ある日、王国の図書館で偶然“ハチュピン”の写真を目にしたローミーは、「この子が私の運命のペア！」とひと目惚れ。周囲から反対されても諦めず、キュートな妖精ハチュピンを探すため、未知なる冒険の旅へと出発する。旅の途中での新しい友だちとの出会いや不思議な出来事、そして人間に心を閉ざしてしまっていたハチュピンとのめぐり逢いを通じ、ローミーが本当の絆を結ぼうと奮闘する、ときめきと愛にあふれた冒険ファンタジーだ。
このたび、ローミーとハチュピンの冒険への期待が高まる特報が到着。ピンク色に包まれたポップで可愛らしい世界観があふれる映像に、ローミーとハチュピンの「運命の出会い」から始まる大冒険の予感を凝縮。愛らしい表情を見せるハチュピンや優しく語りかけるローミーの姿はもちろん、謎多きプリンス・リアムの登場、大迫力のモンスターや嵐の中を駆け抜ける3DCGアクションなど、見どころが満載だ。
さらに、キュートなダンスや美しいマジカルファンタジーの世界観、そして「ふたりがペアになるまでの物語」という言葉通り、二人の絆の始まりに胸がときめく、疾走感あふれる映像に仕上がっている。
ティザービジュアルには、舞い散る花びらと柔らかな光の中で、ローミーが手のひらに乗せたハチュピンを優しく見つめる、温もりあふれる姿が描かれています。添えられたキャッチコピーは“あなたとわたしの、はじまりの物語。”。ふたりが紡ぐ特別な絆と、これから始まる壮大な冒険への期待が高まるビジュアルとなっている。
また、本作のムビチケ前売券（カード）が全国の劇場にて発売中だ。
映画『愛のハチュピン』は、2027年3月19日全国公開。