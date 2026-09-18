「拡大してやっとわかった」わずか4時間で描かれた『水滴』の油彩画が、まるで写真のようなみずみずしさ
ガラスをつたうリアルな水滴が描かれた油彩画の写真がThreadsに投稿され、話題を呼んでいる。Naoya Ohtaniさん（@ohtaninaoya）が「4時間くらいで描いた水滴の油彩」と投稿したこの作品には1.8万いいねが集まり、その精巧な描写に多くの反響が寄せられた。まるで本物の水滴のようなみずみずしさを短時間で描き上げた作者のNaoya Ohtaniさんに話を聞いた。
【画像】「すっごくきれい！」空の写真かと思ったら…え、絵！？
--今回の作品で「水滴」を題材に描こうと思った理由やきっかけを教えてください。
「さまざまなモチーフを油彩で描く中で水滴を描く機会が少なかったので、水滴が主役の絵を描こうと思いました」
--たった4時間という短時間で描き上げるにあたり、特に意識した点や描く順番の工夫などを教えてください。
「下描きを丁寧にやることで途中の修正(塗り直し)を減らし、効率良く描きました」
--ガラスをつたう水滴のみずみずしさや屈折した背景をリアルに表現するために、どのような技法やこだわりを用いたかお聞かせください。
「描き方は普段通り変わらないのですが、水滴の中の情報は細い筆で細かく塗ることを意識しました」
--制作を進める中で一番難しかった部分や、ご自身で気に入っている「見どころ」を教えてください。
「水滴部分と比較すると、水滴のない奥のぼやけた部分は結構ざっくり描いているので、場所ごとの描写の違いを見てもらえたらと思います」
--投稿に対してSNSで多くの反響が寄せられたことについての感想や、今後の制作活動への意気込みをお聞かせください。
「SNSでの反応が多いと励みになるので今後もいろいろなモチーフを描いていきたいです」
Naoya Ohtaniさんの作品ははInstagramなどのSNSで発信している。今回の作品には「写真だと思った」「拡大してやっとわかった」など賞賛の声が届いている。また、Youtubeにはメイキング動画も投稿されている。
【画像】「すっごくきれい！」空の写真かと思ったら…え、絵！？
--今回の作品で「水滴」を題材に描こうと思った理由やきっかけを教えてください。
--たった4時間という短時間で描き上げるにあたり、特に意識した点や描く順番の工夫などを教えてください。
「下描きを丁寧にやることで途中の修正(塗り直し)を減らし、効率良く描きました」
--ガラスをつたう水滴のみずみずしさや屈折した背景をリアルに表現するために、どのような技法やこだわりを用いたかお聞かせください。
「描き方は普段通り変わらないのですが、水滴の中の情報は細い筆で細かく塗ることを意識しました」
--制作を進める中で一番難しかった部分や、ご自身で気に入っている「見どころ」を教えてください。
「水滴部分と比較すると、水滴のない奥のぼやけた部分は結構ざっくり描いているので、場所ごとの描写の違いを見てもらえたらと思います」
--投稿に対してSNSで多くの反響が寄せられたことについての感想や、今後の制作活動への意気込みをお聞かせください。
「SNSでの反応が多いと励みになるので今後もいろいろなモチーフを描いていきたいです」
Naoya Ohtaniさんの作品ははInstagramなどのSNSで発信している。今回の作品には「写真だと思った」「拡大してやっとわかった」など賞賛の声が届いている。また、Youtubeにはメイキング動画も投稿されている。