元交際相手でネイリストの女性にストーカー行為をしたうえ、殺害した罪に問われている男の裁判です。男は、事件に至った心境について、「自分を制御できずに感情に任せて、狂気に走ってしまった」などと話しました。

■「ストーカーかも」臨床心理士などに相談も

裁判で語られたのは、自分でも気づいていたという執着の異常性です。

大内拓実被告（29）

「自分の精神状況や情緒不安定さについて心配していました。（自分の）行動に異常を感じていました」

「自分がストーカーかもしれない」と認識し、勤務先の臨床心理士や行政の支援センターなどに相談していたといいます。

弁護側

「どのようなやりとりをしましたか」

大内被告

「自分の執着の異常性などについて相談しました」

弁護側

「どのようなアドバイスをもらいましたか」

大内被告

「薬の処方や職場を休職するなどのアドバイスをもらいました」

しかし、大内被告は、薬には抵抗があり、休職は現実的ではないと受け入れませんでした。

大内被告

「被害者の存在を消して、出会う前に戻ってリセットしようと思いました」

弁護側

「リセットとは人生自体を？」

大内被告

「そうですね。楽になりたいと思いました」

■「紛失防止タグ」縫い込んだぬいぐるみで特定を

去年の大みそか、命を絶たれた小松本遥さん（当時31歳）。当時、別の男性と結婚し、妊娠5か月でした。

大内被告は、小松本さんの居場所をつきとめるため、さまざまな手法を試したといい、最終的に居場所特定のために思いついた手段が、位置情報を確認できる「紛失防止タグ」でした。

大内被告は、紛失防止タグを縫い込んだぬいぐるみを、小松本さんの実家に「キャンペーンに当選した」と装って置き、それを小松本さんが持ち帰ることで自宅を特定しようと試み、この数日後、自宅を特定。

■殴打後にも「とどめ刺そうと」

宅配業者を装い、家から出てきた小松本さんをハンマーで殴打したといいます。

大内被告

「“この日に絶対実行する”と思って殺しました。死んでいるか生きているかわからなかったので、とどめを刺そうと思いました」

殴打したあと、キッチンで包丁を見つけ、感情任せに刺したと語りました。

弁護側

「なぜこの事件が起きたと思いますか」

大内被告

「自分の弱さから、自分を制御できずに感情に任せて狂気に走ってしまいました。取り返しのつかない…人として一線を越えてしまいました」

来週の裁判では、検察側の求刑が行われる予定です。

（9月17日放送『news zero』より）