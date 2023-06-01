【第39回東京国際映画祭】予告編上映開始 ガラ・セレクション部門／アニメーション部門作品発表
「第39回東京国際映画祭」の予告編が、9月18日より関東近郊の各劇場で上映開始となる。約60秒の予告編とともに、ガラ・セレクション部門で上映される15作品が明らかになった。
【動画】【第39回東京国際映画祭】予告編上映開始
オープニング作品『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』、センターピース作品『ゴジラ－0.0』、クロージング作品『コロニー／群体』に加え、ガラ・セレクション部門で上映される15作品は、今年のテーマ「CONNECT-映画が繋ぐ、その先の世界」を掲げて選出。そのほか、映画祭ならではのイベントも紹介している。
ガラ・セレクションには、川上未映子の同名小説を岨手由貴子監督、岸井ゆきの主演で映画化した『すべて真夜中の恋人たち』、「第83回ベネチア国際映画祭」でも上映されたSABU監督の日台合作『Arrested Memory（原題）』などが選出された。
海外作品では、ペドロ・パスカルが初めて単独主演を務めるトニー・ギルロイ監督作『ベヒモス！ 人生の組曲』、ハビエル・バルデム出演の『愛しい人』、「第79回カンヌ国際映画祭」で最高賞のパルムドールを受賞したクリスティアン・ムンジウ監督『Fjord フィヨルド』などを上映する。
白石和彌監督、大泉洋、松田龍平による人気シリーズの新作『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』や、連続テレビ小説を映画化した『劇場版「虎に翼」』、北村匠海と出口夏希が共演する中川龍太郎監督作『君の話』。
アン・ハサウェイ、ダコタ・ジョンソン、ジョシュ・ハートネットが共演する『ヴェリティ／真実』、第83回ベネチア国際映画祭でジョン・マルコヴィッチが男優賞に輝いたマーティン・マクドナー監督作『ワイルド・ホース・ナイン』など、国内外の話題作がそろった。
予告編では、映画祭のオリジナルグッズも紹介される。今回は、廃棄される映画館のスクリーンを再利用してアイテムを制作する東京テアトルのブランド「SCRE:EN」とコラボレーション。「TIFF×SCRE:EN ドキュメントケース（B5）」と「TIFFオリジナルキャップ」2種類を販売する。
グッズは10月14日から東京国際映画祭のオンラインショップで販売され、会期中には会場でも一部取り扱う予定。価格は後日発表される。
第39回東京国際映画祭は、10月26日から11月4日まで、東京・日比谷、有楽町、丸の内、銀座地区で開催される。
■ガラ・セレクション部門
・『すべて真夜中の恋人たち』（監督：岨手由貴子）
・『Arrested Memory（原題）』（監督：SABU）
・『ベヒモス！ 人生の組曲』（監督：トニー・ギルロイ）
・『愛しい人』（監督：ロドリゴ・ソロゴイェン）
・『ないものねだりの君に光の花束を』（監督：安藤尋）
・『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（監督：白石和彌）
・『Diary of a Mad Old Man（原題）』（監督：ウェイン・ワン）
・『ディスプレイスメント・フィルム・ファンド』
・『Fjord フィヨルド』（監督：クリスティアン・ムンジウ）
・『陽だまりの歌が聴こえる』（監督：ギャビン・リン）
・『キャンプ・ミアズマ ティーンのセックスと死』（監督：ジェーン・シェーンブルン）
・『劇場版「虎に翼」』（監督：梛川善郎）
・『ヴェリティ／真実』（監督：マイケル・ショウォルター）
・『ワイルド・ホース・ナイン』（監督：マーティン・マクドナー）
・『君の話』（監督：中川龍太郎）
■アニメーション部門
・『アマデオともうひとつの新世界』
・『CHERRY AND VIRGIN』
・『フォーガットン・アイランド 忘却の魔法島』
・『ghost／夜の果て』
・『GROTESQQQUE-グロテスク-』
・『Iron Boy』
・『サノバビッチ』
・『ウォーキング・ウィズ・アニメーターズ』
・『我々は宇宙人』
■特集「女性監督、それぞれの世界」
・『劇場版「名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）」』
・『金の国 水の国』
・『劇場アニメ『ベルサイユのばら』』
【動画】【第39回東京国際映画祭】予告編上映開始
オープニング作品『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』、センターピース作品『ゴジラ－0.0』、クロージング作品『コロニー／群体』に加え、ガラ・セレクション部門で上映される15作品は、今年のテーマ「CONNECT-映画が繋ぐ、その先の世界」を掲げて選出。そのほか、映画祭ならではのイベントも紹介している。
海外作品では、ペドロ・パスカルが初めて単独主演を務めるトニー・ギルロイ監督作『ベヒモス！ 人生の組曲』、ハビエル・バルデム出演の『愛しい人』、「第79回カンヌ国際映画祭」で最高賞のパルムドールを受賞したクリスティアン・ムンジウ監督『Fjord フィヨルド』などを上映する。
白石和彌監督、大泉洋、松田龍平による人気シリーズの新作『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』や、連続テレビ小説を映画化した『劇場版「虎に翼」』、北村匠海と出口夏希が共演する中川龍太郎監督作『君の話』。
アン・ハサウェイ、ダコタ・ジョンソン、ジョシュ・ハートネットが共演する『ヴェリティ／真実』、第83回ベネチア国際映画祭でジョン・マルコヴィッチが男優賞に輝いたマーティン・マクドナー監督作『ワイルド・ホース・ナイン』など、国内外の話題作がそろった。
予告編では、映画祭のオリジナルグッズも紹介される。今回は、廃棄される映画館のスクリーンを再利用してアイテムを制作する東京テアトルのブランド「SCRE:EN」とコラボレーション。「TIFF×SCRE:EN ドキュメントケース（B5）」と「TIFFオリジナルキャップ」2種類を販売する。
グッズは10月14日から東京国際映画祭のオンラインショップで販売され、会期中には会場でも一部取り扱う予定。価格は後日発表される。
第39回東京国際映画祭は、10月26日から11月4日まで、東京・日比谷、有楽町、丸の内、銀座地区で開催される。
■ガラ・セレクション部門
・『すべて真夜中の恋人たち』（監督：岨手由貴子）
・『Arrested Memory（原題）』（監督：SABU）
・『ベヒモス！ 人生の組曲』（監督：トニー・ギルロイ）
・『愛しい人』（監督：ロドリゴ・ソロゴイェン）
・『ないものねだりの君に光の花束を』（監督：安藤尋）
・『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（監督：白石和彌）
・『Diary of a Mad Old Man（原題）』（監督：ウェイン・ワン）
・『ディスプレイスメント・フィルム・ファンド』
・『Fjord フィヨルド』（監督：クリスティアン・ムンジウ）
・『陽だまりの歌が聴こえる』（監督：ギャビン・リン）
・『キャンプ・ミアズマ ティーンのセックスと死』（監督：ジェーン・シェーンブルン）
・『劇場版「虎に翼」』（監督：梛川善郎）
・『ヴェリティ／真実』（監督：マイケル・ショウォルター）
・『ワイルド・ホース・ナイン』（監督：マーティン・マクドナー）
・『君の話』（監督：中川龍太郎）
■アニメーション部門
・『アマデオともうひとつの新世界』
・『CHERRY AND VIRGIN』
・『フォーガットン・アイランド 忘却の魔法島』
・『ghost／夜の果て』
・『GROTESQQQUE-グロテスク-』
・『Iron Boy』
・『サノバビッチ』
・『ウォーキング・ウィズ・アニメーターズ』
・『我々は宇宙人』
■特集「女性監督、それぞれの世界」
・『劇場版「名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）」』
・『金の国 水の国』
・『劇場アニメ『ベルサイユのばら』』