第2次高市改造内閣が17日、発足しました。17日夜、初めての閣議を終え、記念撮影を行いました。高市首相は記者会見で「決断と挑戦、実行の内閣」だと名付けて、改造の狙いを強調しました。記者会見にも出席した日本テレビ政治部・矢岡亮一郎官邸キャップが解説します。

今回の改造、最大の焦点は来年の総裁選挙のライバルになると目される林総務相の処遇でしたが、留任しませんでした。打診して固辞したのか、そもそも打診がなかったのか、明らかにはなっていないんですが、会見では高市首相から気になる発言もありました。

高市首相

「（自民党）総裁選挙でご一緒して、今回続投となった方につきましては、第1希望の役職であることを確認した上で人事を行いました」

これ、私たち記者団が「林大臣を閣内で起用しなかった理由」を尋ねた際の答えだったんですが、高市首相は「個々の閣僚の人事に関するコメントは差し控える」として、林さんの退任理由は答えずに、ほかの2人、茂木外相、小泉防衛相は役職希望アンケートで、それぞれの大臣ポストが「第1希望だった」と明かしました。

--林さんは「第1希望」ではなかったんですか。

そこは、はっきりわかりません。ただ、日本テレビの取材では、林さんの周辺は「『アンケートには希望を書かずに提出した』と本人から聞いた」と話しています。また、大臣退任後の林さんと話したというある閣僚経験者は「総理から留任の打診はなかったようだ」とも話しています。

高市首相は会見で人選について、「アンケートで提案された政策、積極性と情熱を見極めた」とも話していましたので、この点が2人の分かれ道になったという見方もできるかもしれません。

--一方で、新たな内閣はどういった特徴があるんでしょうか。

高市首相は会見で「旧派閥のバランスなどはまったく考慮していない」と強調していました。では、何を重視したのか。キャッチフレーズにあげた「『決断と挑戦、実行の内閣』の一員として、必要な『政策能力』を持つ方」だと話していました。

たしかに今回、加わる閣僚のうち4人、林さんの後任の藤井総務相も含まれますが、官僚出身であり、それぞれの出身母体の省庁で大臣を務める形になります。

また、高市首相は「選挙に強い人」も条件にあげていました。「毎週のように選挙区に戻るのではなく、腰を据えて政策を着実に実行できる人を選んだ」とも話しています。要は「自分の選挙区よりも高市内閣での仕事、政策実行を優先できるか」この政治家としての力量も見極めたというわけです。

また今回、いわゆる裏金問題以降初めて、不記載があった議員から閣僚を2人起用しましたが、この2人についても「選挙で2回、国民の審判を受けた。過去がなかったことにされるわけではないが、必要な『政策能力』を持つので、襟を正して公務に臨んでほしい」と、ここでも「政策能力」を理由にあげました。