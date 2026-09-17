ヨンア、40歳と思えない美ぼう！ 多忙なシンママが送る美容ライフとは
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『エイジレスボーイズ』#3が17日、放送される。#3では、数々のファッション誌の表紙を飾り続け、40歳となった現在も変わらぬ美しさとスタイルを保つモデル・ヨンアに密着する。
【写真】ヨンアの“美の秘密”
『エイジレスボーイズ』は、「いくつになっても老けない」「本当にその年齢！？」と思ってしまう“年齢不詳な人”＝“エイジレスな人”たちに注目し、その「老けない秘密」を探っていく“アンチエイジングバラエティ”。MCを務めるのは、令和の美のカリスマとして注目を集めるヘア＆メイクアップアーティスト・小田切ヒロ、美容男子芸人・レインボーの池田直人、そして美を学びたいアイドル・Aぇ! groupの小島健。美容のプロ、美容オタク芸人、美容初心者アイドルという、それぞれ異なる知識レベルの3人が集い、コアな美容層からライト層まで幅広く楽しめる内容を届ける。
9歳の息子を育てるシングルマザーとして多忙な毎日を送る中、年齢を重ねて体の変化を感じ始めたというヨンアは一体どんな美容ライフを送っているのか。番組では、朝からヨンアの自宅を訪問し、毎朝の健康習慣や自宅でのセルフケアをはじめ、月に1度のスペシャルケアや驚きの食生活など、若さとスタイルを支える“美のルーティン”を次々と大公開。仕事や育児に追われる中でも、変わらぬ美しさを保つヨンアの“美の秘密”は注目だ。
さらに、話題の美容法を検証する「噂のエイジレス美容」コーナーでは、かつて“フェミ男ブーム”を巻き起こした平成を代表するイケメン俳優・いしだ壱成が登場。51歳となったいしだが最新の若返り美容施術に挑戦する
“エイジレスな人たち”の「老けない秘密」をさまざまな角度から探るオリジナルバラエティ番組『エイジレスボーイズ』#3はABEMAにて17日21時放送。
【写真】ヨンアの“美の秘密”
『エイジレスボーイズ』は、「いくつになっても老けない」「本当にその年齢！？」と思ってしまう“年齢不詳な人”＝“エイジレスな人”たちに注目し、その「老けない秘密」を探っていく“アンチエイジングバラエティ”。MCを務めるのは、令和の美のカリスマとして注目を集めるヘア＆メイクアップアーティスト・小田切ヒロ、美容男子芸人・レインボーの池田直人、そして美を学びたいアイドル・Aぇ! groupの小島健。美容のプロ、美容オタク芸人、美容初心者アイドルという、それぞれ異なる知識レベルの3人が集い、コアな美容層からライト層まで幅広く楽しめる内容を届ける。
さらに、話題の美容法を検証する「噂のエイジレス美容」コーナーでは、かつて“フェミ男ブーム”を巻き起こした平成を代表するイケメン俳優・いしだ壱成が登場。51歳となったいしだが最新の若返り美容施術に挑戦する
“エイジレスな人たち”の「老けない秘密」をさまざまな角度から探るオリジナルバラエティ番組『エイジレスボーイズ』#3はABEMAにて17日21時放送。