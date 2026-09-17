戦力外通告→引退の花道を『THE LAST GAME』出場選手第1弾発表 巨人ドラフト1位・鍬原拓也、歳内宏明、近藤一樹、戸根千明ら11人
CSスポーツチャンネル「スカイA」は、プロ野球引退選手のセレモニーを兼ねた特別試合「THE LAST GAME 2026」を、12月5日に兵庫・日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で開催。本大会第1弾出場選手（11人）およびチケット販売情報が決定した。
【写真】美人妻の涙の理由は…トライアウト会場で夫を見守る元日本ハム・高山優希の妻
「THE LAST GAME」は、プロ野球引退選手のセレモニーを兼ねた特別試合。毎年100人前後の選手が現役を引退するプロ野球界。しかし、その多くが引退試合やセレモニーなど”最後の花道”を飾ることなくユニフォームを脱いでいる。本イベントは、すべてのプロ野球選手に花道を届け、選手・ファン・家族が感謝を伝え合う“最後の舞台”として開催する。今年の監督には掛布雅之、達川光男の就任が決定している。
第1弾出場選手として、タイトルホルダーの近藤一樹をはじめ、元阪神の漆原大晟、歳内宏明ら11人が発表された。
なおチケットは9月26日からローソンチケットで販売を開始する。
■第1弾出場選手（※カッコ内は最終所属球団）
近藤一樹（ヤクルト）
漆原大晟（阪神）
歳内宏明（ヤクルト）
石井将希（阪神）
鍬原拓也（ソフトバンク）
戸根千明（広島）
土居豪人（ロッテ）
安部友裕（広島）
山田遥楓（楽天）
正隨優弥（楽天）
保科広一（巨人）
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なおチケットは9月26日からローソンチケットで販売を開始する。
■第1弾出場選手（※カッコ内は最終所属球団）
近藤一樹（ヤクルト）
漆原大晟（阪神）
歳内宏明（ヤクルト）
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鍬原拓也（ソフトバンク）
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