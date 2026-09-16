子猫は警戒心が薄い子も多いですが、その中でも『超』がつくほど甘えん坊な新人子猫がやってきたと話題に。投稿者さんたちに甘える気満々な猫ちゃんの光景には、「なんぼでも抱っこしたるよ～♡」「か、可愛すぎる！」と絶賛の声が寄せられています。投稿は49万再生を超えて、たくさんの人に癒やしを届けることとなりました。

【動画：保護された新入り子猫→ケージの中に戻そうとすると…超甘えん坊な『可愛すぎる反応』】

保護された新人子猫『ジジちゃん』

Instagramアカウント『キャットバディ／猫専門ペットホテル&有料ホーム&シッター』に、甘えん坊な保護猫の子猫が仲間入りした時の光景が投稿され、注目を集めることに。ある日、「ゴッリゴリの甘えん坊きた」というコメントとともに、一匹の保護猫ちゃんの様子を投稿した投稿者さん。そこに登場したのは、黒猫の子猫『ジジちゃん』。

投稿者さんが言うように、ジジちゃんはとても甘えん坊のご様子。ケージを開けるや否や、投稿者さんの方へズンズンと進んできたそう。何度ケージの中へ戻しても、すぐにケージから飛び出て投稿者さんの方へ向かってきたといいます。

「絶対に甘えたい」という強い意思！

投稿者さんが何度ケージに戻しても、すぐに出てきてしまうジジちゃん。お庭に迷い込んだところを保護されただけあって、好奇心旺盛のようです。

そのうえ、ジジちゃんは筋金入りの『甘えん坊』。ケージに戻そうとすると…喉をゴロゴロと鳴らし、すごい形相でジタバタと抵抗。どうしても近くにいる人に甘えたいようです。

たくさんの猫ちゃんを保護してきた投稿者さんから、『甘えん坊』のお墨付きをもらったジジちゃん。きっと、心ゆくまで甘えさせてくれる家族ともすぐに出会えることでしょう。

そんなジジちゃんを紹介する投稿には、「黒猫ちゃんはどこの家も甘えん坊ばかりですね」「撫でくりまわしてあげてください」「ずっと抱っこしますけど！四六時中抱っこしますけど！？」とたくさんのコメントが寄せられ、笑顔を届けることとなりました。

歴代の甘えん坊さんたちにもキュン♡

猫ちゃんの保護活動をしている投稿者さんのもとには、そんなジジちゃんに負けない甘えん坊さんたちが何匹もやってきたそう。投稿者さんたちの膝の上で毛づくろいを始める、おっとり猫の『こきじちゃん』。

肩に乗るのが大好きな、お転婆黒猫の『きくらげちゃん』。

お腹を出してなでなで待ちの『おそばちゃん』。

他にも個性豊かな甘えん坊猫ちゃんたちとのご縁があったといいます。

始めはシャーッと怒った顔を見せていた子もいたけれど、卒業する時には、優しいお顔に変わっていた猫ちゃんたち。そんな保護猫ちゃんたちの幸せを掴むまでの思い出が、Instagramアカウント『キャットバディ／猫専門ペットホテル&有料ホーム&シッター』には綴られていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「キャットバディ／猫専門ペットホテル&有料ホーム&シッター」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。